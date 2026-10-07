Wärmepumpenzentrale für Mehrfamilienhäuser, Wohnanlagen und Gewerbeimmobilien

GEP-Precube ist eine modular aufgebaute Wärmepumpenzentrale für die Aufstellung im Außenbereich mit vier Leistungsstufen. Das Unternehmen GEP hat sie für größere Gebäude konzipiert.

Das Berliner Unternehmen German Energy Power (GEP) hat eine modular aufgebaute Energiezentrale auf Basis von Wärmepumpen-Technologie für die Wärmeversorgung in Bestandsgebäuden vorgestellt. Der GEP-Precube kann Mehrfamilienhäuser, Wohnanlagen und Gewerbeimmobilien mit Wärme versorgen. Interessant ist das laut Hersteller auch für Schulen und öffentliche Gebäude sowie für Hotels und Pflegeeinrichtungen.

Die modular aufgebaute Wärmepumpenzentrale GEP-Precube ist für die Aufstellung im Außenbereich gedacht. Das System verbindet Wärmeerzeugung, Hydraulik, Elektrotechnik, Regelung und Schallschutz in einem gemeinsamen Gehäuse. Die Wärmepumpe entzieht der Außenluft Wärme und hebt deren Temperaturniveau mithilfe eines Kältekreises an. Die erzeugte Wärme wird über den integrierten Hydraulikkreis an das Heizsystem des Gebäudes übertragen. Die komplette Energiezentrale baut GHP im Werk auf. Sie ist hydraulisch und elektrisch vorbereitet und der Hersteller prüft sie vor der Auslieferung. Vor Ort erfolgen die Aufstellung und die Verbindung mit Stromversorgung und Gebäudeheizkreis.

Modular aufgebaute Wärmepumpenzentrale in vier Leistungsstufen

Die Baureihe GEP-Precube steht in vier Leistungsstufen zur Verfügung. Alle Varianten basieren auf dem gleichen vorgefertigten Containerformat und unterscheiden sich laut Hersteller in Verdichteranzahl, Heizleistung und hydraulischer sowie elektrischer Dimensionierung. Die endgültige Modulwahl erfolgt nach Heizlastberechnung und Prüfung des geplanten hydraulischen Systems.

Investitionskosten für den GEP-Precube S mit 40 kW Leistung beginnen ab 85.000 Euro netto, abhängig von Baustellen- und Fundamentbedingungen vor Ort. Eine detaillierte Kalkulation durch GEP erfolgt nach technischer Vorprüfung.

Fördermittel für Wärmepumpen auch in Mehrfamilienhäusern

Auch für Mehrfamilienhäuser wird der Umstieg auf eine zentrale, klimafreundliche Wärmepumpenanlage im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) gefördert. Für den Austausch einer bestehenden zentralen Heizungsanlage können Investoren eine Grundförderung von 30 % der förderfähigen Kosten in Anspruch nehmen. Bei Wohnungseigentümergemeinschaften können – abhängig von der individuellen Eigentums- und Nutzungssituation – zusätzliche Förderboni für selbstnutzende Eigentümer hinzukommen.

Musterberechnungen für Mehrfamilienhäuser, kann man bei GEP bestellen. Sie ersetzen jedoch nicht die konkrete Berechnung pro Gebäude mit realen Verbrauchs-, Temperatur- und Tarifdaten. GEP vermittelt auf Wunsch auch eine projektspezifische Gewährleistungsversicherung über einen großen deutschen Versicherer, mit einer Laufzeit von bis zu 15 Jahren.

Quelle: GEP | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH