Batterieforschung: Neubau für Fraunhofer ZESS in Braunschweig eingeweiht

Das 2019 ins Leben gerufene Fraunhofer ZESS hat nun ein eigenes Gebäude in Braunschweig bezogen. Die Forscher:innen konzentrieren sich dort auf die Entwicklung von Festkörperbatterien und innovative Wasserstofftechnologien.

Die Fraunhofer-Gesellschaft hat den Neubau des Fraunhofer-Zentrums für Energiespeicher und Systeme ZESS in Braunschweig offiziell eröffnet. Der Bund und das Land Niedersachsen haben rund 49,85 Millionen Euro in den Forschungsbau investiert. Auf etwa 3300 Quadratmetern, darunter rund 1750 Quadratmeter Laborfläche sowie ein 450 Quadratmeter großer Trockenraum, soll er den Forscher:innen eine moderne Infrastruktur für die Entwicklung von Festkörperbatterien der nächsten Generation sowie von innovativen Wasserstofftechnologien bieten. „Leistungsfähige Batterie- und Wasserstofftechnologien entscheiden über die Energie- und Mobilitätswende – und über die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie. Mit dem Fraunhofer ZESS machen wir aus Erfindungen industrielle Innovationen und stärken so Wertschöpfung und technologische Souveränität in Deutschland und Europa“, sagt Constantin Häfner. Der Professor ist Vorstand für Forschung und Transfer bei der Fraunhofer-Gesellschaft.

Bundesforschungsministerin Dorothee Bär ergänzt: „Mit dem Fraunhofer ZESS investieren wir gezielt in eine Forschungsinfrastruktur, die Spitzenforschung mit industrieller Umsetzung verbindet. Das stärkt die internationale Position Deutschlands in zentralen Technologiefeldern.“

Neubau des Fraunhofer ZESS als nachhaltige Holz-Hybrid-Konstruktion konzipiert

Die Verbindung von technologischer Innovation und Nachhaltigkeit ist eines der Leitmotive am Fraunhofer ZESS. Das gilt nicht nur für die Forschungsarbeiten, Anlagen und Geräte, sondern auch für das Gebäude selbst. Den Forschungsbau hat man als Holz-Hybrid-Konstruktion mit reduziertem Betoneinsatz errichtet. Photovoltaik-Anlagen auf Dach und Fassade, begrünte Dachflächen, ein energieeffizientes Gebäudekonzept und flexibel nutzbare Forschungsflächen verbinden laut Fraunhofer-Gesellschaft modernste Forschungsbedingungen mit einem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz. Die offene Hallenstruktur ermöglicht zudem eine langfristige Anpassung an zukünftige Forschungsanforderungen. Sie soll das Gebäude zu einer ebenso zukunftsfähigen wie ressourcenschonenden Forschungsinfrastruktur machen.

Schlüsseltechnologie Festkörperbatterien gezielt weiterentwickeln

„Am Fraunhofer ZESS betrachten wir die gesamte Prozesskette – von neuen Materialien über Produktionstechnologien bis hin zu Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. Indem wir komplementäre Kompetenzen bündeln, schaffen wir ideale Voraussetzungen, um Schlüsseltechnologien wie Festkörperbatterien und Wasserstofftechnologien gezielt für die industrielle Skalierung und Anwendung weiterzuentwickeln“, sagt Christoph Herrmann, Institutsleiter des Fraunhofer IST und Sprecher des Fraunhofer ZESS. Angela Ittel, Präsidentin der Technischen Universität Braunschweig, ergänzt: „Mit dem Fraunhofer ZESS gewinnt unsere international renommierte Batterieforschung einen starken Partner auf dem Weg in die industrielle Anwendung. Gemeinsam mit unserer Battery LabFactory und dem Center for Circular Production of Next Batteries and Fuel Cells (CPC) werden wir ressourcenschonende Technologien vorantreiben.“

Am Fraunhofer ZESS in Braunschweig sind das Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik IST, das Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM und das Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS beteiligt.

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