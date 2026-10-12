Stiebel-Eltron-Chef: Europa braucht Industriepolitik für Wärmepumpen

Dr. Kai Schiefelbein warnt davor, den Wärmepumpen-Massenmarkt an chinesische Hersteller zu verlieren. Als Antwort auf Pekings Aktionsprogramm fordert er einen starken Heimatmarkt, bessere Finanzierung und schnellere Genehmigungen.

Europa braucht aus Sicht von Dr. Kai Schiefelbein eine gezielte Industriepolitik für Wärmepumpen. In einem von der Stiebel Eltron GmbH & Co. KG verbreiteten Interview fordert der Vorsitzende der Geschäftsführung des Herstellers bessere Finanzierungsbedingungen, Unterstützung bei der Produktentwicklung und schnellere Genehmigungen für Fabriken. Schiefelbein ist zudem stellvertretender Vorsitzender des Bundesverbands Wärmepumpe (BWP).

Anlass ist das chinesische „Aktionsprogramm zur hochwertigen Entwicklung der Wärmepumpen-Industrie“. Der aktuelle 15. Fünfjahresplan nennt die Wärmepumpe nach Angaben von Stiebel Eltron ausdrücklich als Schlüsseltechnologie. Schiefelbein sieht darin eine Strategie für die Weltmarktführerschaft. Das Vorgehen sei legitim und industriepolitisch klug, sagt er. Entscheidend sei, was Europa daraus mache: „Mit Industriepolitik gilt es zu verhindern, dass der Massenmarkt für Wärmepumpen an die Chinesen geht.“

Industriepolitik für Wärmepumpen braucht einen starken Heimatmarkt

Die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Hersteller beginnt für Schiefelbein mit der Nachfrage im eigenen Land. China fördere zunächst den heimischen Absatz und anschließend die Exporte. Dasselbe brauche Deutschland für die Wärmepumpe: passende politische Rahmenbedingungen, eine verlässliche Förderung und Energiepreise, die den Betrieb stützen.

Der deutsche Markt wächst wieder. Nach BWP-Angaben setzten die Hersteller 2025 in Deutschland 299.000 Heizungswärmepumpen ab, 55 Prozent mehr als 2024. Damit entfiel rund die Hälfte (48 Prozent) des Absatzes an Wärmeerzeugern auf diese Technik. Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Absatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 40 Prozent auf rund 195.000 Geräte.

Die Forderung nach Technologieneutralität sieht Schiefelbein kritisch. Politik müsse sich auf absehbar relevante Technologien festlegen und deren Entwicklung unterstützen. Im Wärmemarkt sei das die Wärmepumpe.

Finanzierung: China investiert vor dem Markt, Europa danach

Einen wesentlichen Vorteil chinesischer Hersteller sieht Schiefelbein bei der Finanzierung. Nach seiner Darstellung sollen Banken zinsgünstige Kredite vergeben, die nicht an enge finanzielle Auflagen gekoppelt sind. Das erleichtere Investitionen auch bei vorübergehend sinkender Profitabilität. Damit ließen sich Entwicklung und Produktion ausbauen, bevor der Absatz entsprechend wachse.

In Europa fließen Kredite laut Schiefelbein dagegen meist erst nach dem Marktwachstum. Bis die Kapazitäten stünden, könnten Wettbewerber die Nachfrage bedienen und Marktanteile gewinnen. Antizyklische Investitionen seien zudem kaum möglich, weil Banken Darlehen häufig an den Nettoverschuldungsgrad koppelten, das Verhältnis von Nettoschulden zum EBITDA. Sinke das EBITDA, steige die Kennzahl stark an, und die Bank könne eingreifen. Er fordert einen vereinfachten Kapitalzugang für Zukunftsindustrien und eine Anpassung der Kreditregeln für Banken, zumindest für diese Branchen.

Produktentwicklung, Kartellrecht und Fabrikbau

Gefördert werden müsse nicht nur die Forschung, sondern auch die Entwicklung bis zum verkaufsfertigen Industrieprodukt, so Schiefelbein. Zudem plädiert er für kartellrechtliche Ausnahmen, damit Unternehmen verschiedener Wertschöpfungsstufen enger zusammenarbeiten können. Dabei sollten Ingenieure und nicht überwiegend Juristen am Tisch sitzen.

Als weiteres Hindernis nennt er die Genehmigungspraxis: „Im Moment ist es so, dass wir in Deutschland länger auf eine Bau- und Nutzungsgenehmigung warten, als es in der Slowakei dauert, die ganze Fabrik fertig auf eine Wiese zu stellen.“ Stiebel Eltron betreibt selbst ein Werk im slowakischen Poprad, das nach Unternehmensangaben vor allem Warmwasser-Wärmepumpen und Warmwasserspeicher fertigt.

Schiefelbein warnt vor Deindustrialisierung

Europa befinde sich auf dem Weg in die Deindustrialisierung, so Schiefelbein. Zu viel Aufwand fließe in den Erhalt alter Industrien, zu wenig in Zukunftstechnologien. Bei Wärmepumpen drohe dasselbe, wenn die Politik weiter Öl- und Gaskessel als Technologie ansehe, in der heimische Unternehmen stark sein müssten. „Wir verschwenden zu viel Energie darauf, den Status Quo zu erhalten – zu Lasten einer erfolgreichen Zukunft“, sagt er.

Die Demokratie müsse wieder lernen zu gestalten, fordert Schiefelbein. Dazu müsse Europa sich, so bitter das sei, auch einzelne Maßnahmen autoritärer Systeme abschauen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Einordnung: Perspektive der Wärmepumpenindustrie

Schiefelbein leitet einen Wärmepumpenhersteller und ist zugleich stellvertretender Vorsitzender des BWP. Seine Forderungen betreffen damit unmittelbar die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der eigenen Branche. Ob er auch im Namen des Verbands spricht, geht aus dem Interview nicht hervor.

Schiefelbein bewertet Chinas Industriepolitik im Interview als durchweg erfolgreich. In der chinesischen Photovoltaik- und Batterieindustrie gab es allerdings auch Überkapazitäten und starken Preisdruck, über die Solarserver berichtet hat.

Die EU verfolgt bereits einen industriepolitischen Ansatz: Der Net-Zero Industry Act soll die europäische Fertigung sauberer Technologien stärken. Dazu zählen auch Wärmepumpen.

Quelle: Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH