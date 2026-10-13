Bidirektionales Laden: Mercedes-Benz startet V2G-Angebot

Die Mercedes-Benz AG und The Mobility House Energy GmbH verbinden bidirektionales Laden zu Hause mit einer Vergütung für die Anschlussdauer. Das Angebot startet in Deutschland für den vollelektrischen GLC und die neue elektrische C-Klasse. Für die Nutzung sind unter anderem ein Smart Meter und ein spezieller Stromtarif erforderlich.

Nach Unternehmensangaben umfasst MB.CHARGE Home Pro Intelligent eine 11-kW-DC-Wallbox, den Mercedes-Benz Intelligent Pro Eco Tarif und eine App. Bidirektionales Laden ermöglicht hier, Strom aus der Fahrzeugbatterie ins öffentliche Stromnetz zurückzuspeisen. Dafür steht die Bezeichnung Vehicle-to-Grid, kurz V2G. „Wir entwickeln das Fahrzeug vom reinen Verbraucher zu einem aktiven Bestandteil des Energiesystems“, sagt Jörg Bartels, Leiter Antriebssysteme der Mercedes-Benz AG.

Die ersten 500 Kunden erhalten die Wallbox ChargeLine BiDi nach Unternehmensangaben für 1.990 statt regulär 2.990 Euro. Das Einführungsangebot gilt bei Vertragsabschluss bis Ende März 2027 und umfasst zusätzlich 250 Euro Ladeguthaben für MB.CHARGE Public.

Bidirektionales Laden: Bonus für die Anschlussdauer

Den Unternehmen zufolge beträgt der Bonus 11,75 Cent je angeschlossener Stunde, sofern intelligentes Laden aktiviert ist. Voraussetzung sind ein passender Stromtarif bei The Mobility House Energy und aktiviertes bidirektionales Laden für alle Ladevorgänge zu Hause.

Die Anschlussdauer zählt unabhängig davon, ob das Fahrzeug lädt, entlädt oder pausiert. Nach Unternehmensangaben bestehen weder zeitliche Vergütungsobergrenzen noch eine Abhängigkeit von der tatsächlichen Strommarktentwicklung. Der Bonus beschreibt keinen Erlös je rückgespeister Kilowattstunde.

Bei zwölf Stunden Anschlussdauer täglich ergibt sich rechnerisch ein Jahresbonus von 514,65 Euro. Die tatsächliche Höhe hänge davon ab, wie lange das Fahrzeug für bidirektionales Laden angeschlossen und verfügbar sei. Die Anbieter verrechnen den Bonus mit den Stromkosten. Zudem stellen sie einen jährlichen Bonus über vier Jahre und eine Amortisation der Wallbox innerhalb dieses Zeitraums in Aussicht. Wie lange sie den konkreten Vergütungssatz garantieren, bleibt offen. Nach Ende des Einführungsangebots gelten die jeweiligen Konditionen.

Homecheck, Smart Meter und digitale Freischaltung

Ein digitaler Homecheck prüft vor dem Wallboxkauf die Eignung des Standorts. Separat nennt Mercedes-Benz einen Installationscheck für regulär 99 Euro, der für die ersten Kunden kostenlos ist. Ob beide Bezeichnungen denselben Prüfschritt meinen, bleibt unklar.

Der Smart Meter soll eine minutengenaue Abrechnung der Lade- und Entladevorgänge ermöglichen. Mercedes-Benz bietet Unterstützung beim Antrag auf einen Smart Meter an. Der Stromtarif umfasst laut The Mobility House Energy feste Arbeits- und Grundpreise sowie Ökostrom nach ihren Kriterien. Die Anbieter steuern Laden und Entladen demnach zu wirtschaftlich günstigen Zeiten.

Kunden benötigen außerdem das Digitale Extra MB.CHARGE Home, eine Mercedes me ID und die Verknüpfung des Fahrzeugs mit ihrem Benutzerkonto. Sie müssen den Nutzungsbedingungen für die Digitalen Extras und die Mercedes me ID zustimmen. Nach Ablauf der begrenzten Laufzeit können sie das digitale Extra kostenpflichtig verlängern, sofern Mercedes-Benz es weiterhin für das Fahrzeug anbietet.

Mercedes-Benz schaltet die V2G-Funktion je nach Modell nach dem Marktstart per Softwareupdate frei. Voraussetzung ist das aktivierte Digitale Extra „Vorrüstung für MB.CHARGE Home Pro“. Weitere Modelle sollen folgen. Die Wallbox lädt laut Angaben Elektrofahrzeuge mit 400- und 800-Volt-Technologie. Diese Ladekompatibilität ist von der modellabhängigen V2G-Freischaltung zu unterscheiden. Mercedes-Benz setzt unter anderem auf ISO 15118-20.

V2G-Potenzial für das Stromsystem

Nach Berechnungen der beiden Unternehmen könnten zwei Millionen bidirektional ladefähige Fahrzeuge nahezu die Hälfte der heutigen Abregelungen erneuerbarer Energien vermeiden. Die Stromkosten des Stromsystems könnten um einen dreistelligen Millionenbetrag sinken. Berechnungsgrundlagen und Bezugszeitraum fehlen. Das Angebot erschließt Fahrzeugbatterien als Speicher für das Stromnetz. Der individuelle wirtschaftliche Nutzen hängt neben der Bonusgutschrift auch von Tarifbedingungen und zusätzlichen Kosten ab.

Quelle: The Mobility House Energy GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH