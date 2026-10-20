Bund: zehn Punkte und 1,5 Milliarden Euro für Wasserstoff

Die Bundesregierung will den Hochlauf von Wasserstoff beschleunigen und hat dafür einen 10-Punkte-Plan vorgelegt. Außerdem sind Milliarden-Haushaltsmittel geplant.

Der Bund will mit neuen Maßnahmen den grünen Wasserstoff voranbringen. Dazu hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) ein Impulspapier mit zehn Punkten vorgelegt. Dazu zählt ein neues Wasserstoff-Fenster im CO 2 -Differenzkosten (CCfD) Programm, für das der Bund Haushaltsmitteln von mindestens 1,5 Milliarden (Mrd.) Euro. Darüber hinaus stehen die CCfD, für die Mittel von bis zu 8,7 Mrd. Euro zur Verfügung stehen sollen, offen für die Teilnahme weiterer Wasserstoff-Projekte.

Außerdem will das BMWE 2027 die ersten 2 Gigawatt für Wasserstoff-Kraftwerke ausschreiben. Es geht dabei um die Umrüstung von Gaskraftwerken für den Wasserstoffbetrieb ab 2040. Außerdem kündigte es die Ausschreibung weiterer 2 GW in den Jahren 2030 bis 2032 für den Wasserstoffbetrieb ab 2043 an. Das Ministerium will die wirtschaftliche Lücke überbrücken, die durch die derzeit höheren Kosten für Wasserstoff gegenüber Erdgas sowie durch Umrüstkosten entstehen. Die Eckpunkte dieser Maßnahme seien derzeit in der Erarbeitung.

Grüner Stahl bei Offshore-Wind verlangt

Weiterer Punkt ist die gezielte Ausgestaltung öffentlicher Nachfrage und regulatorischer Rahmenbedingungen in bestimmten Leitmärkten. Konkretes Beispiel ist die Windenergie. So hat die Bundesregierung im Windenergie-auf-See-Gesetz beschlossen, für Neuausschreibungen von Offshore-Windparks das Nachhaltigkeitskriterium „CO2-Fußabdruck“ des Net Zero Industry Act (NZIA) zu wählen. Da eine Windenergieanlage zu mehr als zwei Dritteln aus Stahl besteht, werde die Emissionsminderung im Wesentlichen über den Einsatz von klimafreundlichem Stahl sichergestellt. Bei dessen Produktion kommt grüner Wasserstoff zum Einsatz.

Ferner soll auch die Mehrfachanrechnung im Rahmen der Grüngasquote die Produktion von grünem Wasserstoff ökonomisch anreizen.

BDEW mahnt Präzisierungen an

Der BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft begrüßt den Plan, mahnt aber weitere Präzisierungen an. Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung: “Heimische Erzeugung und Importe müssen gleichermaßen vorankommen. Die Möglichkeit, auf der Nordseefläche SEN-1 in zwei Projekten mit jeweils 250 Megawatt Elektrolyseleistung Wasserstoff zu erzeugen, ist ein guter Ansatz.” Jetzt müssten jedoch Taten folgen, fordert sie. Für ein resilientes und innovatives Energiesystem brauche es auch eine schnelle Skalierung der Erzeugung an Land.

Ein europäischer Wasserstoffmarkt sei ferner von großer Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie, für mehr Resilienz und Energiesouveränität, für die globale Innovationsfähigkeit sowie die Technologieführerschaft Europas. Die angekündigte Überarbeitung des Delegierten Rechtsakts für erneuerbaren Wasserstoff (RFNBO) sei deshalb essenziell, denn sie müsse praxistaugliche Kriterien schaffen, die Investitionen erleichtern und die Kosten senken.

“Um den europäischen Wasserstoffmarkt voranzubringen, braucht es zudem eine enge Zusammenarbeit der EU-Mitgliedstaaten”, so Andreae weiter. “Der BDEW hat gemeinsam mit weiteren Verbänden auf nationaler und europäischer Ebene die Bundesregierung dazu aufgerufen, eine Wasserstoff-Allianz auf Ebene der EU-Mitgliedstaaten ins Leben zu rufen und in dieser eine führende Rolle einzunehmen.“

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