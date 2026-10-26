Wärmewende mit Großwärmepumpen: Enercity Contracting und Stadt.Energie.Speicher gründen Tochterunternehmen 

Im neuen Unternehmen Enerses Wärme bündeln Enercity Contracting und Stadt.Energie.Speicher ihr Know-How, um Großwärmepumpen deutschlandweit schneller in Nah- und Fernwärmenetze zu bringen.

Die Enercity Contracting GmbH und die Stadt.Energie.Speicher GmbH haben das gemeinsame Tochterunternehmen Enerses Wärme GmbH gegründet. Die langjährige Erfahrung von Enercity Contracting in der Verwirklichung und im Betrieb von Wärmeversorgungslösungen soll sich mit dem Energiekonzept-Know-how von Stadt.Energie.Speicher rund um Großwärmepumpen, Wärmespeicher und eine am Strommarkt ausgerichtete Betriebsregelung verbinden. Ziel ist es, deutschlandweit bestehende Wärmeversorgungsanlagen zu transformieren und neue Wärmeprojekte mit erneuerbaren Energien zu realisieren. Im Mittelpunkt stehen Großwärmepumpen mit einer thermischen Leistung von mehr als 500 Kilowatt zur Versorgung von Nah- und Fernwärmenetzen.

Als eines der ersten gemeinsamen Projekte planen die Partner den „Klimaturm“ in eine bestehende Nahwärmeversorgung in Hannover einzubinden. Der Klimaturm ist eine Eigenentwicklung von Towergy, einem Tochterunternehmen von Stadt.Energie.Speicher, der die Integration von Großwärmepumpen in dicht bebauten Quartieren erleichtern soll.

An Enerses Wärme mit Sitz in Hamburg sind beide Unternehmen zu jeweils 50 Prozent beteiligt. Die Gründung erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung des Bundeskartellamts. Die Partner wollen langfristig zusammenarbeiten und gemeinsam neue Projekte entwickeln. Damit unterstützen sie Stadt- und Gemeindewerke, Kommunen und die Immobilienwirtschaft dabei, bestehende Wärmenetze auf fossilfreie Wärme umzustellen.

„Für die Transformation von Wärmenetzen brauchen wir Lösungen, die technisch überzeugen und langfristig wirtschaftlich betrieben werden können”, sagt Manfred Schüle, Geschäftsführer Enercity Contracting. Tobias Werner, Geschäftsführer Stadt.Energie.Speicher, ergänzt: „Entscheidend ist nicht allein, welche Großwärmepumpe wir bauen, sondern auch, wann sie läuft. Wenn wir Großwärmepumpen, Speicher und eine intelligente Betriebsregelung zusammenbringen, können wir günstige Strombezugszeiten nutzen und Wärme dann bereitstellen, wenn sie gebraucht wird.

Quelle: Enercity | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH