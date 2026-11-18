Die Erneuerbare-Energien-Plattform Navaris hat den 39,9-MW-Windpark Dalkendorf in Mecklenburg-Vorpommern mit sieben Turbinen des Typs Nordex N149 in Betrieb genommen. Rund 87,7 GWh Strom soll der Windpark nach Unternehmensangaben jährlich erzeugen. Das entspricht dem Strombedarf von etwa 26.000 Drei-Personen-Haushalten.

Der Park liegt im Landkreis Rostock zwischen den Ortschaften Dalkendorf, Bartelshagen und Warnkenhagen. Jede der sieben Turbinen hat eine Nennleistung von 5,7 MW. Navaris hat das Projekt nach eigenen Angaben von der Entwicklung über den Bau bis zur Inbetriebnahme begleitet.

Windpark Dalkendorf: Navaris mit Zuschlägen für 304,5 MW und Projektpipeline

In der jüngsten Ausschreibung der Bundesnetzagentur erhielt Navaris Zuschläge für 11 Projekte mit einer Gesamtleistung von 304,5 MW. Deutschlandweit managt das Unternehmen derzeit 1,4 GW an Erneuerbare-Energien-Anlagen im Betrieb oder Bau sowie mehr als 3 GW an Projekten in fortgeschrittener Entwicklung.

Hinzu kommt eine Pipeline von mehreren Gigawatt in früheren Entwicklungsphasen. Das Team besteht aus mehr als 200 Fachkräften an sechs Standorten, darunter Berlin, Hamburg, Wiesbaden, Trier, Köln und Stuttgart.

Wie der Solarserver berichtete, hatte Qualitas Energy im November 2023 die Genehmigung für einen Windpark mit sieben Anlagen à 5,7 Megawatt in der Gemeinde Dalkendorf im Landkreis Rostock erhalten.

Im Juli 2024 folgten der Zuschlag in einer Ausschreibung der Bundesnetzagentur und die Bestellung der sieben Nordex-Anlagen. Die Inbetriebnahme meldet nun Navaris. Unter dieser Marke bündelt Qualitas Energy seit September 2026 das deutsche Erneuerbaren-Portfolio.

Quelle: Navaris Energy / Qualitas Energy | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH