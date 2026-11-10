Im Oktober 2026 kostete Solarstrom an der Börse 13,39 Cent pro Kilowattstunde. Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vormonat. Auch die Monatsmarktwerte für Windenergie an Land und Offshore-Windstrom sind im Vergleich zum September höher.

Der Monatsmarktwert Solar stieg im Oktober 2026 auf 13,39 Cent pro Kilowattstunde. Das geht aus Berechnungen der Übertragungsnetzbetreiber hervor. Im September kostete Solarstrom im Mittel noch 8,177 Cent/kWh und auch im Oktober des Vorjahres kostete Solarstrom nur etwa halb so viel. Den Spotmarktpreis für den Oktober geben die Übertragungsnetzbetreiber mit 16,927 Cent/kWh an. Auch ist ein deutlicher Anstieg gegenüber dem September. Somit war Solarstrom aber auch im Oktober billiger als Strom zum Spotmarktpreis.

Auch Windstrom war im Oktober teurer als im September. Der Monatsmarktwert für Windstrom an Land stieg auf 12,202 Cent/kWh. Im September hatte der Windstrom an Land noch 10,94 Cent/kWh gekostet. Der Marktwert für Windstrom auf See lag im Oktober 2026 bei 14,562Cent/kWh. Das ist deutlich mehr als im Vormonat, als Offshore-Windstrom noch 11,974 Cent/kWh kostete.

Der Marktwert der Solarenergie ist für alle relevant, die an der über das EEG geförderten Direktvermarktung teilnehmen. Der Monatsmarktwert Solar gibt dabei die durchschnittlichen Erlöse des Solarstroms an der Börse wieder, die mit der Direktvermarktung in dem jeweiligen Monat zu erzielen waren. Liegt dieser Marktwert unter der EEG-Vergütung, finanziert der Netzbetreiber die Differenz aus dem EEG-Umlagekonto. Die Werte für die aktuelle EEG-Einspeisevergütung für Photovoltaik-Anlagen finden Sie im Basiswissen des Solarservers unter diesem Link. Ab Januar 2027 droht allerdings ein Förderstopp.

Im Oktober gab es keine Phasen mit negativen Strompreisen, die länger als eine Stunde andauerten. In Zeiten mit negativen Strompreisen von mehr als vier Stunden entfällt der Anspruch auf die Marktprämie für Solaranlagen mit Inbetriebnahme ab Oktober 2016. Bei neuen Photovoltaik-Anlagen entfällt die Förderung in allen Phasen mit negativen Strompreisen. Ausgefallene Zeiten verlängern den Förderzeitraum von 20 Jahren.

Quelle: Übertragungsnetzbetreiber | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH