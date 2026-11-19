Denios energy bringt mit dem Plug & Play POWER SAFE einen standardisierten Batteriespeicher im Container für Gewerbekunden auf den Markt. Die anschlussfertige Lösung kombiniert den Speicher mit einem kompakten Brandschutzcontainer. Nach Angaben des Unternehmens ermöglicht sie die lokale Energieversorgung auch an Standorten mit erhöhten Anforderungen an Brand-, Umwelt- und Schallschutz sowie begrenztem Platzangebot.

Wie Solarserver berichtete, hat Denios den Geschäftsbereich Denios energy gegründet, der sich um Batteriespeicher für Gewerbe- und Industrieanwendungen kümmert. Das System steht nach Angaben von Denios unter dem Motto BESS-ER MACHEN: BESS stehe für Battery Energy Storage Systems, ER für Emergency Response.

Mehrstufiges Sicherheitskonzept für den Schadensfall

Moderne Batteriespeicher verfügen laut Denios über umfangreiche Schutzsysteme und gelten bei Einhaltung entsprechender Qualitäts- und Sicherheitsstandards grundsätzlich als sichere Technologie. Ein Schaden lasse sich jedoch nicht vollständig ausschließen. Als Beispiel nennt das Unternehmen den Brand einer stationären Batteriespeicheranlage in Bautzen im Juli 2026, bei dem die Feuerwehr über 48 Stunden im Einsatz war.

Für den Fall einer thermischen Reaktion („Thermal Runaway“) setzt der Plug & Play POWER SAFE auf ein mehrstufiges Sicherheitskonzept. Die Sicherheitseinrichtungen des Batteriespeichers ergänzen sich mit der 90-minütigen Feuerwiderstandsfähigkeit des Containers. Die halbstationäre Löschanlage kann durch die Einsatzkräfte zur Kühlung des Speichers eingesetzt werden. Die integrierte Auffangwanne ermöglicht zudem die Rückhaltung von kontaminiertem Löschwasser. Über die Wannenabsaugung lässt sich dieses einem geschlossenen Kreislauf zuführen, was laut Denios das Risiko eines Gewässerschadens reduziert.

Batteriespeicher-Container mit bis zu 1.000 kW Leistung

Kern des Systems sind Batteriespeicher mit 125 kW Leistung und 261 kWh Speicherkapazität pro Einheit. Das System lässt sich entsprechend dem Energiebedarf skalieren. In den vier verfügbaren Systemgrößen können bis zu acht Speichereinheiten platzsparend kombiniert werden. Im größten System sind damit bis zu 1.000 kW Leistung und 2.088 kWh Speicherkapazität auf knapp 28 m² Grundfläche möglich. Für größere Bedarfe bis hin zu Multi-Megawatt-Anwendungen lassen sich mehrere Batteriespeicher-Container zu einem Gesamtsystem zusammenschalten.

Einsatzorte und Planungsaufwand

Leistung und Sicherheit seien keine Gegensätze, erklärt Dirk Willing, Leiter des Geschäftsbereichs Denios energy. Eine wirtschaftliche, lokale Energieversorgung sei an unterschiedlichen Standorten möglich, etwa auf dem Werksgelände, dem Parkplatz vor dem Supermarkt oder im Windpark.

„Die Aufstellmöglichkeiten für das System sind vielfältig und der Planungsaufwand gering, weil wir ein fertiges Sicherheitskonzept mitliefern“, sagt Willing. Dieses beinhalte den technischen Schutz mit anerkannten Nachweisen für Genehmigung und Versicherung sowie einen Notfallplan für Einsatzkräfte.

Durch die standardisierte Systemarchitektur bleibt der Planungsaufwand nach Angaben von Denios auch bei wachsendem Energiebedarf überschaubar. Das Sicherheitskonzept müsse nicht erneuert werden, sondern wachse mit, da es von Anfang an Bestandteil des Systems sei.

Denios energy ist in den kommenden Wochen auf zwei Messen vertreten: dem Forum Solar PLUS in Berlin am 24. und 25. November 2026 sowie der Sustainable Solutions in Düsseldorf am 2. und 3. Dezember 2026.

Quelle: Denios SE | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH