Der Energy-Tech-Anbieter Enpal hat nach eigenen Angaben seit dem Markteintritt 2023 mehr als 30.000 Wärmepumpen installiert und im Oktober 2026 mit rund 1.900 Installationen einen neuen Monatsrekord erreicht. Damit baue das Unternehmen seine Position als Wärmepumpen-Installateur aus.

Wärmepumpen von Enpal: Umsatz von rund 500 Millionen Euro erwartet

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen allein in der Wärmepumpensparte einen Umsatz von rund 500 Millionen Euro. Das entspricht in etwa 17.000 Wärmepumpen, die dieses Jahr errichtet wurden. Innerhalb von nur drei Jahren habe das Unternehmen ein Wärmepumpengeschäft aufgebaut, das inzwischen den Umsatz des Solargeschäfts erreiche.

Insgesamt strebt das Unternehmen 2026 im operativen Teilkonzern einen Umsatz von mehr als 1,3 Milliarden Euro an, nach 1,1 Milliarden Euro im Vorjahr. Wie Solarserver berichtete, hatte Enpal 2025 den Umsatz auf 1,1 Milliarden Euro gesteigert.

Investitionen in Schulung, eigene Wärmepumpe und Betriebseinheit

Das Wachstum basiert laut Unternehmen auf Investitionen, die schon vor Jahren angestoßen wurden. So eröffnete es 2024 mit der firmeneigenen Academy Europas größtes Schulungszentrum für die Installation von Wärmepumpen. Dort werden allein im laufenden Jahr rund 900 Fachkräfte und Installateurinnen und Installateure geschult. 2025 ergänzte Enpal sein Angebot um eine eigene Wärmepumpe, zusätzlich zur bestehenden Bosch-Partnerschaft. Anfang 2026 bündelte das Unternehmen seine operative Infrastruktur in einer eigenständigen Operations-as-a-Service-Einheit.

Nach Angaben von Simon Harske, Chief Operations Officer des Unternehmens, haben sich seit 2023 mehr als 30.000 Haushalte für den Umstieg auf eine elektrische Heizung entschieden. Die Wärmepumpe sei damit im Massenmarkt angekommen. Beim Umstieg auf elektrisches Heizen stehe man laut Harske aber weiterhin am Anfang. Millionen Gebäude müssten in den nächsten Jahren modernisiert werden.

Für das kommende Jahr erwartet Enpal eine anhaltend hohe Nachfrage. Das Unternehmen will die Marktführerschaft weiter ausbauen und sein Portfolio um komplementäre Produkte ergänzen.

Die Wärmepumpe sei mittlerweile die beliebteste Heizart in Deutschland. Im Jahr 2025 wurden in Deutschland erstmals mehr Wärmepumpen als Gasheizungen verkauft. Nach der Jahresbilanz des Bundesverbands der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) setzten die Hersteller 299.000 Heizungswärmepumpen und 276.500 Gas-Wärmeerzeuger ab.

Mit intelligenter Steuerung und nahtloser Integration ins eigene Ökosystem arbeite Enpal kontinuierlich daran, die Betriebskosten der Wärmepumpe weiter zu senken. Zudem solle die Technologie im Vergleich zu fossilen Alternativen noch attraktiver werden.

Harske fordert Verteidigung des CO₂-Preises

Wer heute eine neue Heizung kaufe, treffe laut Harske eine Entscheidung für die nächsten 20 Jahre. Verbraucher dürften nicht in die Irre geführt werden und bräuchten Transparenz über die erwartbaren Betriebskosten. Deutschland müsse deshalb den CO₂-Preis gegen seine Kritiker in Brüssel verteidigen, fordert Harske.

Mit dem europäischen Emissionshandel für Gebäude und Verkehr (EU-ETS II) soll ein einheitlicher CO₂-Preis auf Brennstoffe wie Heizöl, Erdgas, Benzin und Diesel eingeführt werden. Unternehmen, die diese Brennstoffe in Verkehr bringen, müssen dafür Emissionszertifikate erwerben, deren Menge schrittweise sinkt. Die Kosten werden in der Regel an Verbraucher weitergegeben. Der Start ist für 2028 vorgesehen; bis dahin gilt in Deutschland der nationale CO₂-Preis, den Haushalte bereits heute mit ihrer Gas- und Ölrechnung zahlen.

Quelle: Enpal | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH