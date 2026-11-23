Der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft befürchtet, dass der Redispatch-Vorbehalt den Ausbau der erneuerbaren Energie bremst und fossilen Kraftwerken ihren Anteil an der Stromversorgung sichert. Das würde zu einem dauerhaft hohen Börsenstrompreis führen.

Die Bundesregierung plant, die Senkung der Stromsteuer über Einsparungen beim EEG gegen zu finanzieren. Die Einsparungen, so die Hoffnung der Bundesregierung, ergeben sich aus einem dauerhaft hohen Börsenstrompreis. Tatsächlich könnte der geplante Redispatch-Vorbehalt genau das bewirken, indem er den Ausbau der erneuerbaren Energie bremst und fossilen Kraftwerken ihren Anteil an der Stromversorgung sichert. Das befürchtet der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft (BNW).

„Die Finanzierung der Stromsteuersenkung über hohe Strompreise ist erstens eine völlig fatale öffentliche Kommunikation und zweitens das erschreckende Bekenntnis, dass die Bundesregierung im kommenden Jahr nicht mit einem signifikanten Ausbau der Erneuerbaren und dadurch sinkenden Börsenstrompreisen rechnet“, sagt BNW-Geschäftsführerin Katharina Reuter. „Tatsächlich könnte das ewige Hin und Her bei EEG und Netzpaket genau das bewirken. Besonders der Redispatch-Vorbehalt hat das Zeug dazu, die Energiewende nachhaltig auszubremsen.“

Auch Sophia Eltrop, BNW-Vorständin und Vorständin der Naturstrom AG ergänzt mit Blick auf die schleppenden Verhandlungen und vielen Unklarheiten bei EEG und Netzpaket: „Verunsicherung ist Gift für die Wirtschaft, das ist allgemein bekannt. Und die massiven Verzögerungen bei den zentralen energiepolitischen Weichenstellungen bringen massiv Verunsicherung für Erneuerbaren-Unternehmen. Wind- und Solarprojekte werden damit teurer oder erst gar nicht realisiert – was nicht nur schlecht ist für den Klimaschutz, sondern auch Wertschöpfung in Deutschland verhindert und Energiekosten nach oben treibt.“ Ein großes Damoklesschwert sei der Redispatch-Vorbehalt aufgrund der unplanbaren Auswirkungen.

Redispatch-Vorbehalt bedroht das Geschäftsmodell mittelständischer Projektierer

In der BNW-Mitgliedschaft findet sich eine Vielzahl mittelständischer Projektierer, Energiegenossenschaften, Versorgungsunternehmen und Erneuerbaren-Pionier:innen. Auch sie teilen die Sorge beim Blick auf den Redispatch-Vorbehalt und warnen davor, dass Projekte vor Ort aufgegeben werden müssen. „Kommt der Redispatch-Vorbehalt, werden betroffene Projekte auf einen Schlag unwirtschaftlich, und das bereits investierte Entwicklungskapital ist verloren“, sagt Tobias Tusch, Geschäftsführer der EWS Energie GmbH. „Netzbetreiber könnten so gesetzliche Ausbauziele, etwa aus dem Wind-an-Land-Gesetz, ins Leere laufen lassen. Statt das Risiko von Netzengpässen auf die Anlagenbetreiber abzuwälzen, brauchen wir den längst gesetzlich vorgeschriebenen Netzausbau und eine bessere Nutzung von Flexibilität und Digitalisierung.“

Große Erzeuger von Erneuerbaren können nach Ansicht des BNW die durch den Redispatch-Vorbehalt geschaffenen Unsicherheiten besser über ihr bundesweites Portfolio ausgleichen, während regionale Erzeuger wie Genossenschaften, Stadtwerke und mittelständische Betreiber das Risiko einpreisen müssen. Bei zukünftigen Ausschreibungen könnten so weniger Anbieter zum Zuge kommen. Weniger Wettbewerb am Strommarkt könnte die Kosten für die Energiewende allerdings steigen lassen.

Der BNW fordert, den Redispatch-Vorbehalt aus dem Gesetz zu streichen und stattdessen die Netzdienlichkeit von Windenergie und Photovoltaik über regional differenzierte Baukostenzuschüsse, eine systemdienlich am Netzverknüpfungspunkt bemessene Anschlussleistung und Einspeiseprofile sicherzustellen.

Quelle: BNW | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH