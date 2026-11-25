Bisher hat sich die deutsche Niederlassung des polnischen Projektentwicklers Onde auf Windenergieanlagen konzentriert. Nun will das Unternehmen als Generalunternehmer auch Photovoltaik-Freiflächenanlagen und Batteriespeicher errichten.

Der polnische Projektentwickler Onde baut seine Präsenz in Deutschland aus. Bisher lag der Schwerpunkt der 2025 in Düsseldorf gegründeten Niederlassung Onde Germany auf Windparks. Allein in seinem ersten Geschäftsjahr konnte sich das Unternehmen Verträge für den Bau von insgesamt 20 Fundamenten sichern. Künftig will das Unternehmen auch an Ausschreibungen für große Photovoltaik-Projekte teilnehmen und neben Windparks auch Solarparks, Energiespeicher- und integrierte Infrastrukturprojekte verwirklichen. Derzeit baut das Unternehmen seine Geschäftsbeziehungen zu deutschen Entwicklern, Investoren, Partnern und Lieferanten aus.

„Deutschland ist unser wichtigster Wachstumsmarkt und wir bringen unsere Erfahrungen aus Hunderten von Projekten im Bereich erneuerbarer Energien ein“, sagt Przemek Niemczynow, Vorstandsvorsitzender von Onde Germany.

In Polen ist Onde eigenen Angaben zufolge als Generalunternehmer und Entwickler von Windparks, Photovoltaik-Freiflächenanlagen und Batteriespeichern bereits Marktführer. Das Unternehmen hat mehr als 450 Projekte mit einer Gesamtleistung von mehr als 7 Gigawatt abgeschlossen und war am Bau jeder dritten polnischen Windkraftanlage beteiligt.

Die internationale Entwicklungsstrategie des Unternehmens basiert auf dem Eintritt in Märkte, die ehrgeizige Ziele für den Ausbau erneuerbarer Energien haben, erfahrene EPC- und Baupartner benötigen und ein langfristiges Wachstumspotenzial für Wind-, Solar- und Speichertechnologien bieten. „Als Teil der Erbud-Gruppe verbinden wir unternehmerische Agilität mit der Stabilität und dem Rückhalt eines großen europäischen Bauunternehmens. Dadurch bieten wir unseren Kunden gleichzeitig finanzielle Stabilität und maximale Flexibilität“, so Niemczynow.

Quelle: Onde Germany | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH