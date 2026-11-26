Der österreichische Batteriedistributor Sunlumo verstärkt seine Aktivitäten in Deutschland mit einem neuen Showroom mit Trainingscenter beim Partnerunternehmen Ökofen in Mickhausen. Drei Area Sales Manager verstärken das Deutschland-Team.

Sunlumo, Distributor für Batteriespeichersysteme des chinesischen Herstellers Sigenergy, hat einen Showroom und Trainingscenter in schwäbischen Mickhausen am deutschen Hauptsitz des Partners Ökofen eingerichtet. Der neue Unternehmensstandort des österreichischen Unternehmens ist keine Vertriebsniederlassung, sondern eine Erlebnis- und Kompetenzfläche. Im modernen Showroom will das Unternehmen die neuen Produkte für Kunden und Partner direkt vor Ort erlebbar machen – von Kleinspeichern bis hin zu leistungsstarken Gewerbe- und Industrielösungen. Das angegliederte Trainingscenter mit modernem Meeting-Raum bietet zudem den passenden Rahmen für Schulungen, Technical Trainings und partnerschaftlichen Austausch.

Zudem hat Sunlumo sein Vertriebsteam für Deutschland weiter verstärkt. Im Oktober haben drei neue Area Sales Manager ihre Tätigkeit aufgenommen.

Neue Gesellschafterstruktur: Ökofen hält Mehrheit an Sunlumo

Die Eröffnung fällt nicht zufällig mit einem weiteren wichtigen Meilenstein der Unternehmensgeschichte zusammen. Ökofen hält seit Kurzem die Mehrheit an Sunlumo. Stefan Ortner, einer der bereits bestehenden Gesellschafter, ist nun 51 Prozent-Eigentümer von Sunlumo. Die weiteren Firmenanteile bleiben bei Robert Buchinger, Andreas Peham und Markus Barek. Mit der neuen Gesellschafterstruktur sollen sich mehr Möglichkeiten eröffnen, den nächsten Schritt in der Unternehmensentwicklung zu machen. Sunlumo kann internationale Netzwerke, bestehende Standorte und Strukturen sowie das große Servicenetzwerk von Ökofen stärker nutzen. „Die nachhaltige Internationalisierung ist unser Weg. Der Showroom in Mickhausen ist ein weiterer Schritt in diese Richtung“, sagt Robert Buchinger, Group CEO Sunlumo.

Quelle: Sunlumo | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH