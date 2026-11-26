Der Energiedienstleister Coneva bietet die Photovoltaik-Anlagensteuerung, die Batterieoptimierung, die Stromlieferung und die Direktvermarktung des Solarstroms für Gewerbe und Industrie als Gesamtpaket an. Dabei sollen auch MiSpeL-Potenziale erschlossen werden.

Für EPCs, Installateure und ihre Kunden kombiniert Coneva die Photovoltaik-Anlagensteuerung, Batterieoptimierung, Stromlieferung und Direktvermarktung des Solarstroms. Ziel ist es, für Gewerbe-, Industrie- und Logistik-Kunden Eigenverbrauchsvorteile zu sichern und zusätzliche Einspar- und Erlösmöglichkeiten zu erschließen. Das Unternehmen stellt ein Konzept auf der Sustainable Solutions Düsseldorf vor, das auch die neuen Möglichkeiten durch die MiSpeL-Festlegung der Bundesnetzagentur nutzt.

Überschusseinspeiser sichern ihren Eigenverbrauch trotz Abregelung

Wird bei negativen Preisen die gesamte PV-Erzeugung heruntergefahren, kann ein Standort deutlich teureren Netzstrom benötigen, obwohl eigener Solarstrom verfügbar wäre. Coneva regelt bei geeignetem Mess- und Steuerungskonzept deshalb gezielt die Netzeinspeisung ab. Eigenverbrauch und Batteriebeladung bleiben dabei möglich, während die Photovoltaik-Erzeugung nicht, wie in dem meisten Fällen, pauschal abgeschaltet wird. Der Betreiber nutzt damit den Vorteil seiner Eigenstromnutzung, während man die wirtschaftlich nachteilige Überschusseinspeisung vermeidet. Ein Batteriespeicher erweitert diesen Ansatz: Er kann Überschüsse aufnehmen und ihre Nutzung oder Vermarktung in attraktivere Zeiten verschieben.

Auch Volleinspeiser profitieren von gezielter Abregelung

Für Betreiber von PV-Volleinspeiseanlagen ist die Vermeidung wirtschaftlich nachteiliger Einspeisung ebenfalls relevant. Insbesondere bei Bestandsanlagen muss man dafür die jeweilige Photovoltaik-Vergütungsregelung berücksichtigen. Abhängig von Inbetriebnahmezeitpunkt, PV-Anlagengröße und geltender EEG-Fassung kann ein Förderanspruch auch während negativer Börsenpreise bestehen. Der wirtschaftlich sinnvolle Abregelungszeitpunkt kann deshalb von dem einer neuen Photovoltiak-Anlage abweichen. Ein Batteriespeicher eröffnet auch hier zusätzliche Möglichkeiten, indem er PV-Strom für eine spätere Einspeisung zu attraktiveren Preisen aufnimmt.

Coneva erschließt MiSpeL-Potenziale

Die MiSpeL-Festlegung ergänzt die bisherige Ausschließlichkeitsoption um neue Möglichkeiten zur rechnerischen Abgrenzung von PV- und Netzstrom. Unter den jeweiligen Voraussetzungen kann derselbe Speicher neben Photovoltaik-Strom nun zusätzlich Netzstrom aufnehmen und später wieder ins Netz einspeisen. Die Einspeisung aus zwischengespeichertem PV-Strom kann dabei anteilig förderfähig bleiben.

Damit lässt sich das Betriebsmodell über eine einzelne Speicheraufgabe hinaus erweitern: Photovoltaik-Eigenverbrauch, Lastspitzenkappung, dynamischer Bezug und Vermarktung werden gemeinsam betrachtet. Coneva Flex berücksichtigt dafür Preise, Prognosen, betriebliche Anforderungen und technische Grenzen. Strombeschaffung, Direktvermarktung und intelligentes Energiemanagement sollen als drei Säulen einer All-in-One-Lösung ineinandergreifen.

„Für Anlagenbetreiber zählt, was am Ende wirtschaftlich übrigbleibt. Deshalb begrenzen wir bei negativen Preisen gezielt die Netzeinspeisung, während eigener Solarstrom am Standort weiter genutzt werden kann. Mit einem Batteriespeicher und den zusätzlichen Möglichkeiten durch MiSpeL geht der Ansatz weiter: Wir verbinden Strombeschaffung, Direktvermarktung und intelligentes Energiemanagement, um zusätzliche Einspar- und Erlöspotenziale zu erschließen – abgestimmt auf die jeweilige Anlage und den Bedarf des Kunden“, sagt Frank Blessing, Geschäftsführer der Coneva.

Neue Rahmenbedingungen im Betrieb berücksichtigen

Für die wirtschaftliche Bewertung von PV- und Speicheranlagen sind neben § 51 EEG und den 2025 eingeführten Regelungen des Solarspitzengesetzes auch die MiSpeL-Regelungen sowie mögliche Änderungen im Rahmen einer EEG-Novelle 2027 relevant. Für PV-Anlagen, die man ab dem 25. Februar 2025 in Betrieb genommen hat und die unter die Neuregelung des Solarspitzengesetzes fallen, entfällt die Marktprämie für eingespeisten Strom bereits in der ersten Viertelstunde mit negativem Spotmarktpreis. Bei Photovoltaik-Bestandsanlagen können dagegen andere Schwellen und Ausnahmen gelten. Eine gezielte Abregelung vermeidet negative Vermarktungserlöse, sprich Verluste. Entfallende Marktprämien werden dadurch allein jedoch nicht zurückgewonnen. Alternative Nutzung, Speicherung und zeitversetzte Einspeisung eröffnen weiterführende Möglichkeiten. Welche MiSpeL-Optionen im konkreten Projekt nutzbar sind, ist im ersten Schritt mit dem Netz- und Messstellenbetreiber abzustimmen.

Coneva stellt auf der Sustainable Solutions Düsseldorf am 2. und 3. Dezember 2027 in Halle 13, Stand K2 aus.

Quelle: Coneva | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH