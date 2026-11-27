Ob und wie lange bei einem Zusammenbruch des Verbundnetzes ein Inselnetz aufrecht erhalten werden kann, wollen Forscher:innen in Fuchstal erforschen. In Feldversuchen wollen sie ihre Berechnungen und Simulationen mit der Praxis abgleichen.

Wie lässt sich ein Stromnetz nach einem großflächigen Stromausfall allein mit erneuerbaren Energien vor Ort als Inselnetz wieder aufbauen und stabil betreiben? Dieser und weiteren Fragen gehen Forschende der Technischen Hochschule Augsburg (THA), der Hochschule München und der Technischen Universität Braunschweig gemeinsam mit der Gemeinde Fuchstal (Landkreis Landsberg am Lech) mit Unterstützung des Netzbetreibers LEW Verteilnetz (LVN) im Forschungsprojekt „Fuchstal leuchtet“ nach.

Im Projekt wollen die Forscher:innen in Praxisversuchen testen, wie ein stabiler Netzbetrieb in einem Stromnetz möglich ist, das ausschließlich aus Stromquellen mit umrichterbasierten Erneuerbare-Energien-Anlagen wie Photovoltaik oder Windenergie besteht. Außerdem wollen sie untersuchen, ob und wie lange bei einem Zusammenbruch des Verbundnetzes das Inselnetz Fuchstal weiter mit Strom und Wärme versorgt werden könnte. Dazu testen die Forscher:innen in Versuchsszenarios verschiedene Einstellungen der Wechselrichter des Batteriespeichers der „Energiezukunft Fuchstal“. Ziel ist es zu ermitteln, welche Einstellungen in verschiedenen Situationen am sinnvollsten sind, um die Energie vor Ort optimal zu nutzen und das Netz in einem stabilen Zustand zu halten.

„Der Feldversuch bietet uns die Möglichkeit, unsere Berechnungen und Simulationen unter realen Bedingungen zu überprüfen. Im Idealfall verhält sich das Netz genauso, wie wir es in den Simulationsmodellen berechnet haben. Die Erfahrung aus anderen Feldversuchen zeigt jedoch, dass es in der Realität immer Abweichungen geben kann“, sagt Michael Finkel, Professor an der Fakultät Elektrotechnik der TH Augsburg. „Gerade diese Erkenntnisse helfen uns, die technischen Voraussetzungen für einen stabilen Netzbetrieb mit erneuerbaren Energien besser zu verstehen und weiterzuentwickeln.“

Fuchstal als Reallabor für die Energieversorgung der Zukunft

Bis 2030 möchte sich die Gemeinde Fuchstal vollständig aus erneuerbaren Energien selbst versorgen. Aus Wind, Sonne und Biogas wird in Fuchstal bereits heute mehr Strom erzeugt, als die Gemeinde verbraucht. Die Gemeinde fungiert nun als Reallabor für die Erforschung des Stromnetzes von morgen. Das bedeutet, dass man Ereignisse nicht nur simuliert, sondern die Forschenden mit ihren Projektpartnern am echten Stromnetz unter kontrollierten Bedingungen forschen.

2024 und 2025 fanden bereits zwei Feldversuche in Fuchstal statt: 2024 hat man den Betrieb des Batteriespeichers und der „Energiezukunft Fuchstal“ als Inselnetz getestet. 2025 kamen vier Windkraftanlagen im Inselnetz hinzu und der Versuch wurde über einen längeren Zeitraum hinweg über Nacht durchgeführt. Im dritten Versuch geht es nun erstmals darum, das Inselnetz aus den Ortsteilen Asch und Leeder nach der vollständigen Trennung vom öffentlichen Stromnetz eigenständig wieder hochzufahren.

Die gewonnenen Erkenntnisse sollen zeigen, wie erneuerbare Erzeugungsanlagen und Batteriespeicher künftig zur sicheren Stromversorgung bei einem großflächigen Stromausfall beitragen können. Von den Ergebnissen soll nicht nur die Gemeinde Fuchstal profitieren – vielmehr soll das Projekt Handlungsempfehlungen für weitere Gemeinden liefern und zeigen, wie eine sichere, unabhängige und krisenfeste Energieversorgung der Zukunft aussehen könnte.

Quelle: Technische Hochschule Augsburg | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH