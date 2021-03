Photovoltaik-Sponsoring: Ironman Hawaii-Sieger Sebastian Kienle bleibt im Hep Sports Team

Das baden-württembergische Photovoltaik-Unternehmen Hep und der Spitzen-Triathlet Sebastian Kienle verlängern die Partnerschaft. Kienle entschied sich bereits Anfang 2019 bewusst für ein „grünes“ Sponsoringkonzept und startet auch zukünftig im grünen Einteiler des Hep Sports Team.

Zu den größten Erfolgen des 36-jährigen Sebastian Kienle gehören der Ironman Hawaii-Weltmeistertitel von 2014, zwei Titel als 70.3 Ironman-Weltmeister sowie drei Europameister-Titel im Triathlon. Nach der coronabedingten Zwangspause verfolgt Kienle erneut das Ziel, sich beim Ironman in Hawaii weit vorne zu platzieren. Unterstützt wird Sebastian Kienle dabei weiterhin vom Solarunternehmen Hep, das im eigenen Hep Sports Team auch die Weltklasse-Profis Laura Philipp, Boris Stein, Imogen Simmonds, Maurice Clavel und Daniel Baekkegard verpflichtet hat. „Uns ist es wichtig, unseren Athletinnen und Athleten auch in einer schwierigen Phase wie der aktuellen Loyalität zu zeigen. Der Triathlon ist für uns eine Herzensangelegenheit und wir freuen uns darauf, dass der sportliche Wettkampf bald wieder möglich wird“, so Hep-Gründer Christian Hamann, der selbst den Triathlon als Hobby pflegt.

Kienle investiert in Solarfonds

Seit 2008 entwickelt, baut und betreibt Hep weltweit Solarparks und bietet Anlegern Beteiligungen mit unterschiedlichen Laufzeiten und Rendite-Risiko-Profilen. Bereits 2019 investierte Kienle in den damaligen Alternativen Investmentfonds (AIF) für Privatanleger und damit mittelbar in 16 Photovoltaik-Projekte in Japan und den USA. Der AIF erlebte ein so starkes Interesse, dass er die Nachfrage bei Erreichen des geplanten Eigenkapitalvolumens von 40 Mio. Euro nicht decken konnte. Anleger freuen sich nun über den Nachfolge-AIF „HEP – Solar Portfolio 2 GmbH & Co. geschlossene Investment KG“1, mit dem sie in den weltweiten Solarmarkt investieren und die Energiewende vorantreiben. Allein im Jahr 2019 haben die sich im Betrieb befindenden Hep-Solarparks über 25 Kilotonnen an CO 2 -Emissionen vermieden, die mittels fossiler Kraftwerke entstanden wären.

„Wie gut ein Investment ist, wird oft durch das Verhältnis von Risiko zu Rendite definiert. Eine oder vielleicht die wichtigste Kategorie sollte nach meiner Meinung jedoch die Nachhaltigkeit sein“, erklärt Hep Sports Team-Mitglied Sebastian Kienle . „Man will seinen Kindern schließlich nicht nur Geld vererben, sondern gleichzeitig eine Welt hinterlassen, in der ein lebenswertes Leben möglich ist. Der HEP – Solar Portfolio 2 bietet für mich eine gute Rendite bei überschaubarem Risiko. Im Gegensatz zu zum Beispiel Bitcoin, dessen Handel Unmengen an Energie sinnlos verbraucht, trägt das Investment in erneuerbare Energien dazu bei, unseren Energiehunger nachhaltig zu sättigen.“

10.3.2021 | Quelle: Hep | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH