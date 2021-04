In der aktuellen Ausgabe der Carmen Marktübersicht sind 410 Systeme von 29 Anbietern enthalten. Sie enthält Angaben zur Effizienz, Technologie und Garantie der Systeme sowie zur zulässigen Umgebungstemperatur und zur Art des Batteriezellen-Balancings.

Batteriespeicher bleiben auf dem Vormarsch: Jede zweite Photovoltaik-Anlage wird mittlerweile zusammen mit einem Batterieheimspeichersystem installiert. Seit 2014 publiziert das Centrale Agrar-Rohstoff Marketing- und Energie-Netzwerk e.V. (Carmen) die Marktübersicht Batteriespeicher. Seither zeigt sie jährlich grundlegende Eigenschaften und Kennzahlen der am Markt verfügbaren Systeme und dient damit als transparente Orientierungshilfe für Verbraucher:innen.

Die Speicherinstallationen in deutschen Haushalten nehmen weiterhin zu. So sind deutschlandweit bereits etwa 300.000 Speichersysteme in Betrieb. Gründe für die wachsende Beliebtheit von Heimspeichern stellen unter anderem die Absicherung gegen steigende Strompreise sowie die Notstromfähigkeit und die Möglichkeit der Eigenverbrauchssteigerung dar. Darüber hinaus möchten viele Speicherbetreiber:innen einen Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutz leisten.

Die Autor:innen aktualisieren die Carmen-Marktübersicht jährlich. Neben Angaben zur Effizienz, Technologie und Garantie der Systeme wurden auch Informationen zur restlichen Nutzkapazität nach 15 Jahren, der zulässigen Umgebungstemperatur und die Art des Batteriezellen-Balancings abgefragt.

Mit jährlich über 20.000 Aufrufen dient die Marktübersicht Batteriespeicher Interessierten als transparente und aktuelle Informationsquelle. Hersteller, welche noch nicht in der Veröffentlichung gelistet sind, können sich per E-Mail an speicher@carmen-ev.de wenden.

Die Carmen Marktübersicht Batteriespeicher enthält über 410 Systeme von 29 Anbietern. Im Vorjahr waren es noch rund 500 Systeme von mehr als 35 Anbietern. Die Übersicht ist kostenlos unter dem nebenstehenden Link abrufbar.

7.4.2021 | Quelle: Carmen | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH