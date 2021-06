Solarpflicht für neue Parkplätze in Nordrhein-Westfalen. DIe sollen künftig nur noch dann genehmigt werden, wenn es auch eine Solarüberdachung gibt. Diese Solar-Pflicht sieht die neue Landesordnung immer dann vor, wenn Parkplätze mit mehr als 35 Stellplätzen neu gebaut werden. In der nächsten Woche wird der Düsseldorfer NRW-Landtag einen entsprechenden Antrag der Regierungsfraktionen von CDU/FDP beraten.

„Dieser Antrag ist gleich doppelt gut”, sagt Christian Mildenberger, Geschäftsführer des Landesverbandes Erneuerbare Energien NRW (LEE NRW) zur geplanten Solarpflicht. Flächen, die in Städten ohnehin knapp sind, könne man so doppelt nutzen. Bei der zunehmenden Zahl von Elektroautos eröffnet sich den Fahrern so die Chance, ihre Fahrzeuge während des Parkens mit Ökostrom beladen zu können. Dank der geänderten Landesbauordnung heißt das neue Motto für Parkplätze: Parken, laden und Klima schützen. Alles auf der gleichen Fläche. So unterstützt die Photovoltaik-Pflicht für neue Parkplätze die Energiewende. Die Solarpflicht lässt sich aber alternativ auch mit einer Solarthermie-Anlage erfüllen.

Die künftige Landesbauordnung unterstützt den Photovoltaik-Ausbau neben der Solarpflicht außerdem mit einer weiteren Neuerung. Die bauordnungsrechtliche Umsetzung von Solaranlagen auf sogenannten Kranstellflächen von Windenergie-Anlagen ist demnächst genehmigungsfrei. Damit können die Betreiber diese schneller errichten, um so Betriebsstrom für ihre Anlagen zu erzeugen. „Das ist eine klassische Win-Win-Situation”, freut sich LEE NRW-Geschäftsführer Mildenberger über die bundesweit einzigartige Neuregelung: „Die geschotterten, ökologisch wertlosen Kranflächen, die für den Aufbau einer Windenergie-Anlagen unverzichtbar sind, blieben ansonsten ungenutzt. Dank dieser Doppelnutzung wird der Druck, mehr Ackerflächen für die Freiflächen-Photovoltaik zu nutzen, gemindert.“

Photovoltaik und Windkraft in Symbiose

Nach Schätzungen des LEE NRW kann man immerhin auf jeder achten Kranstellfläche der landesweit rund 4000 Windturbinen eine Solarstromanlage installieren. Bei 500 möglichen Standorten und einer angenommenen Leistung von 100 Kilowatt käme somit eine solare Gesamtleistung von 50 MW zusammen.

Dass man künftig Parkplätze und Kranstellflächen für die Solarenergie nutzen kann, bewertet der LEE NRW als „richtigen Schritt in richtige Richtung.” Angesichts des überschaubaren Ausbaupotenzials der Photovoltaik-Pflicht für neue Parkplätze fordert der LEE NRW aber weitreichendere Schritte von der Landesregierung. „Wir brauchen unbedingt eine Solarpflicht für alle Neubauten, wie sie erste Bundesländer wie Baden-Württemberg, Bayern, Berlin oder Hamburg bereits beschlossen haben. Auch das jüngst vorgestellte Sofortprogramm der Bundesregierung zum Klimaschutz sieht diese Solarpflicht für neue Gebäude und Dachsanierungen vor”, so Mildenberger.

16.6.2021 | Quelle: LEE NRW | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH