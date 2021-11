Der Angermünder Solarkollektor-Hersteller Akotec nimmt am Audit „Initiative Neue Qualität der Arbeit“ (INQA) teil. Ziel des Audits ist es, eine zeitgemäße Arbeitskultur zu entwickeln und sich im Kampf um heiß begehrte Fachkräfte eine gute Ausgangsposition zu sichern.

Der Solarkollektor-Hersteller Akotec nimmt an dem vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) unterstützten Audit „Zukunftsfähige Unternehmenskultur“ teil. Geschäftsführung und Mitarbeitende entwickeln dabei gemeinsam Maßnahmen für eine zeitgemäße Arbeitskultur. Das Angermünder Unternehmen rüstet sich so gegen den Fachkräftemangel in der Region und schafft mit mehr Beteiligung auch mehr Zufriedenheit in der Belegschaft.

Die Aussage „Das haben wir schon immer so gemacht“ gilt für den Solarkollektor-Hersteller nicht. Stattdessen stellt sich der Betrieb die Frage: „Wie machen wir es zukünftig?“ und bewirbt sich als erstes Angermünder Unternehmen um ein Zertifikat, das ihm eine „Zukunftsfähige Unternehmenskultur“ bescheinigt. Im Rahmen des vom BMAS geförderten Audits „Initiative Neue Qualität der Arbeit“ (INQA) durchläuft Akotec verschiedene Maßnahmen aus den Bereichen Führung, Gesundheit, Chancengleichheit sowie Wissen und Kompetenz.

Akotec ist in den letzten Jahren stark expandiert und gilt als einer der bedeutendsten Arbeitgeber in der Region. Allein in diesem Jahr hat der Hersteller für Vakuumröhrenkollektoren zehn neue Mitarbeiter eingestellt. Um den Erfolgskurs auch zukünftig zu halten, steht die Förderung der Mitarbeiterzufriedenheit ganz oben im Maßnahmenplan des Audits.

Durch die Teilnahme am Audit will sich Akotec einen aussichtsreichen Platz im Kampf um heiß begehrte Fachkräfte sichern. Insbesondere in ländlichen Gebieten sind die Auswirkungen des Fachkräftemangels für Unternehmen stark spürbar. Umso wichtiger ist es dem Unternehmen, durch zukunftsweisende Maßnahmen für potenzielle Bewerber in der Region sichtbar und attraktiv zu sein. Insgesamt wurden bei Akotec acht Maßnahmen entwickelt, die bis März 2022 umgesetzt werden sollen.

26.11.2021 | Quelle: Akotec | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH