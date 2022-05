Der Onshore-Windpark Blakliden Fäbodberget in Nordschweden ist Vattenfalls bisher größtes Onshore-Windkraftwerk mit 84 Windenergieanlagen und einer installierten Leistung von 353 Megawatt.

Der Bau von Blakliden Fäbodberget in den nordschwedischen Gemeinden Lycksele und Åsele begann 2018 und der Windpark ist jetzt in vollem Betrieb. Das Windkraftwerk befindet sich im Besitz von Vattenfall gemeinsam mit Vestas und AIP Management. Blakliden Fäbodberget hat eine installierte Leistung von 353 MW. Der Windpark wird fossilfreien Strom liefern, der rechnerisch dem Strombedarf von 220.000 schwedischen Haushalten entspricht.

„Es fühlt sich großartig an, dass wir heute dieses Windkraftwerk eingeweiht haben. Es ist eine Zusammenarbeit mit internationalen Partnern, aber auch mit zahlreichen lokalen Auftragnehmern und Lieferanten, die wir in dem Projekt aus den Gemeinden Åsele und Lycksele hatten, sagt Mattias Persson, Leiter von Blakliden Fäbodberget.

Schwedens Stromverbrauch wird sich bis 2045 voraussichtlich verdoppeln. In Nordschweden ist der Wandel und die Elektrifizierung von Industrie und Bergbau bereits im Gange. Unternehmen benötigen künftig große Mengen fossilfreien Strom, um ihre Produktionsprozesse zu dekarbonisieren. Der Windpark Blakliden Fäbodberget mit einer jährlichen Erzeugung von mehr als einer Milliarde Kilowattstunden (1,1 TWh) wird hier einen wichtigen Beitrag leisten.

Vattenfall betreibt derzeit insgesamt rund 1.200 Windenergieanlagen in Schweden, Dänemark, Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien. Sie erzeugten im Jahr 2021 zusammen 11,2 TWh Strom, was rechnerisch dem Strombedarf von rund 2,2 Millionen Haushalten entspricht. Für die Jahre 2022 und 2023 plant Vattenfall weitere Nettoinvestitionen in den Ausbau der Windenergie in Höhe von rund 2,3 Milliarden Euro.

Fakten über Windkraftwerk Blakliden Fäbodberget

Blakliden Fäbodberget befindet sich auf dem Gebiet der Gemeinden Åsele und Lycksele in Nordschweden.

Das Windkraftwerk besteht aus 84 Windenergieanlagen, die jeweils 180 m hoch sind (bis Rotorblattspitze).

Die installierte Leistung beträgt 353 MW bei einer geschätzten Jahresproduktion von 1,1 TWh

Der Windpark gehört Vattenfall zusammen mit Vestas und AIP Management. Der Anteil von Vattenfall liegt bei 30 Prozent.

24.5.2022 | Quelle: Vattenfall | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH