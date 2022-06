Die Sunfarming West GmbH hat in Heinsberg ein Solarkraftwerk mit 5,1 MW Leistung errichtet. Die Photovoltaik-Anlage enthält Bereiche mit Blühwiesen und Schafbeweidung für die Biodiversität und Bereiche für die Agri-PV.

Knapp ein Jahr nach Gründung der Sunfarming West GmbH in Heinsberg, einer Tochtergesellschaft der Sunfarming Group mit Hauptsitz in Erkner bei Berlin, hat das Unternehmen seinen ersten Photovoltaik-Solarpark errichtet. Das Solarkraftwerk mit 5,1 MW Leistung entstand auf dem Gelände der ehemaligen Kiesgrube Tagebau Wilhelm.

Auf der verfüllten ehemaligen Kiesgrube ist auf diese Weise eine weitere Nachfolgenutzung entstanden. Die PV-Anlage erzeugt regional grünen Strom. Schafe weiden unter den PV-Modulen, für eine Bienen-Königinnenzucht ist eine Blühwiese auf der Fläche angelegt. Somit sollen sich Flora und Fauna ungestört entwickeln können. Ein Teil des Stroms wird zukünftig für den Ausgleich eines Pilotnetzes von Alliander in Heinsberg genutzt. Außerdem soll der grüne Strom den Heinsberger:innen zukünftig als Regionalstrom aus dem lokalen Solarpark zur Verfügung stehen. Der Stromversorger Lekker Energie will bald ein solches Regionalstrom-Produkt für die Stromkund:innen in Heinsberg anbieten.

Die Sunfarming West GmbH plant bereits weitere Solarprojekte im Kreis. Auch diese sollen Agri-PV und Bereiche für Biodiversität enthalten, die das Unternehmen Öko-Solar nennt. Die Firma ist sowohl in NRW als auch in den benachbarten Benelux-Ländern aktiv. Neben Agri- und Öko-Solarprojekten als Schwerpunkt plant die Sunfarming-Gruppe zudem gemeinsam mit Windenergie- und Elektrolyseurpartnern an verschiedenen Standorten Wasserstoff– und Ammoniak-Produktionen zu entwickeln.

Sunfarming will Produktion von Nahrungsmitteln im Photovoltaik-Solarpark sicherstellen

„Sunfarming ist ein deutsches mittelständisches Familienunternehmen, das in 15 Ländern der Welt alle Typen von Photovoltaik-Anlagen, also auch klassische Freiflächen-, Dach-, Deponieanlagen entwickelt, baut, betreibt und meist auch selbst als Investor finanziert. Unser Schwerpunkt liegt jedoch auf der Doppelnutzung von extensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen für unsere Agri- und Öko-PV- sowie auch Garten- und Obstbau-Konzepte und für unsere Tierwohl-Anlagen mit Mutterkuhhaltung“, erklärt Edith Brasche, Mitglied der Geschäftsführung der Sunfarming West und Direktorin für internationale Projekte der Sunfarming. „Neben dem Klimaschutz und der Erzeugung erneuerbarer Energie liegt uns vor allem auch daran, die Produktion von Nahrungsmitteln unter den Anlagen sicherzustellen.“

Igor Hensing, ebenfalls Mitglied der Geschäftsführung der Sunfarming West freut sich, dass nach fast zehn Jahren Entwicklungszeit die Realisierung vom Photovoltaik-Solarpark in Heinsberg nun gelungen ist: „Auf einer Fläche wie dem ehemaligen Tagebau Wilhelm ist die Realisierung eines solchen, innovativen Solarparks mit landwirtschaftlicher Nutzungsmöglichkeit und Beitrag für die Biodiversität einfach ideal. Durch die maximale Traufhöhe von 2,90 Meter passt sich die Anlage hier ideal in die Landschaft ein.“ Gleichzeitig hätte man fast keine Fläche versiegelt.

Den offiziellen Start des Solarparks begrüßt auch Reiner Priggen: „Nach den bisherigen Plänen der Landesregierung soll die installierte Solarstromleistung bis zum Jahr 2030 auf 24.000 Megawatt nahezu vervierfacht werden. Deshalb brauchen wir schnell viele solcher innovativer Doppelnutzungsprojekte wie in Heinsberg“, sagt der Vorsitzende des Landesverbandes Erneuerbare Energien NRW (LEE NRW).

10.6.2022 | Quelle: Sunfarming | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH