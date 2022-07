Die Clean Capital Energy (CCE) Group, Entwickler von internationalen Photovoltaik-Projekten, emittiert eine neue Unternehmensanleihe. Damit will das Unternehmen bereits vor dem beschlossenen Verkauf der Projektpipeline neue PV-Projekte sichern und Kernprojekte bis zur Baureife entwickeln.

Die CCE Group ist entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Photovoltaik-Projekten aktiv. Seit 2010 ist die Gruppe eigenen Angaben zufolge organisch stark gewachsen. Derzeit arbeiten in 7 Ländern rund 120 Personen für das Unternehmen und entwickeln, finanzieren, bauen und managen PV-Anlagen rund um den Globus. Mit der neuen Unternehmensanleihe will die CCE Group die Finanzierung neuer PV-Projekte sichern.

Nachdem der Fokus zu Beginn auf Finanzierungen und Strukturierungen von Photovoltaik Assets lag, hat man in den letzten Jahren konsequent die Entwicklung großer Solarkraftwerke forciert. Aktuell besitzt die CCE Group, teilweise über Joint Venture Strukturen, Projektrechte für Photovoltaik-Anlagen mit einer gesamten Nennleistung von über 3 Gigawatt in 7 Ländern.

Verkauf der Projektpipeline

Um optimale Voraussetzungen für einen künftigen unabhängigen Stromproduzenten zu schaffen, hat man gemeinsam mit Partnern sowie einem institutionellen Investor die neue CCE Holding gegründet. Ziel der CCE Holding ist es, die Projektpipeline der CCE Group zu erwerben, zu errichten und zu betreiben. Einen Teil der Projekte mit insgesamt 3 Gigawatt Nennleistung will man derzeit auch an internationale Investoren verkauften. Wobei man dazu ebenfalls Vorverträge unterzeichnet hat. Die gesamten Verkäufe will man in mehreren Transaktionen bis Sommer 2023 abgeschlossen haben. Bis dahin kann die CCE Group mit den Mitteln der Anleihe ihre Projektpipeline weiter ausbauen und Kernprojekte bis zur Baureife entwickeln, um damit den Erlös aus dem Verkauf der Pipeline weiter zu optimieren.

Unternehmensanleihe der CCE Group mit 18 Monaten Laufzeit

Für die Anleihe, die eine Laufzeit von 18 Monaten hat, erhalten die Investoren eine Verzinsung von 7 % pro Jahr. Zum Ende der Laufzeit am 20. Dezember 2023 wird die Anleihe zur Nominale getilgt, wobei die CCE Group nach 12 Monaten ein Kündigungsrecht hat. Das Mindestvolumen einer CCE Group Anleihe beträgt für Investoren 100.000 Euro. Ein Teil der Anleihe wurde bereits von institutionellen Investoren gezeichnet. Aktuell ist noch ein Kauf über die Börse München sowie direkt bei der CCE Group möglich.

Im Vorjahr hatte die CCE Group erstmalig eine Unternehmensanleihe emittiert.

4.7.2022 | Quelle: CCE Group | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH