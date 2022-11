Enpal eröffnet neues Schulungszentrum für Solar-Fachkräfte

Das Solar-Startup Enpal bildet bereits seit 2021 seine Solar-Handwerker in der Enpal-Akademie selbst aus. Nun gibt es zudem ein neues Schulungszentrum südlich von Berlin.

Im neuen Schulungszentrum für Solar-Fachkräfte in Blankenfelde-Mahlow will Enpal monatlich bis zu 120 neue Solar-Monteur:innen und Elektriker:innen qualifizieren. In zwei Wochen durchlaufen diese in dem Trainingszentrum jeweils ein kompaktes Schulungsprogramm. Anschließend arbeiten sie zunächst gemeinsam mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen auf den Hausdächern. Enpal installiert nach eigenen Angaben rund 80 Prozent seiner Anlagen mit den selbst ausgebildeten Solar-Fachkräften. Die übrigen Projekte setzen lokale Partnerbetriebe um.

Fachkräfte-Mangel behindert Solar-Ausbau

Der Fachkräftemangel gilt als ein Engpass für das Gelingen der Energiewende. Die HTW Berlin rechnet mit einem Bedarf an 250.000 Fachkräften für Photovoltaik bis 2035, wenn ambitionierte Klimaziele eingehalten werden sollen. Bisher sind etwa 50.000 Personen in dem Bereich tätig. Auch andere Organisationen arbeiten daran, mehr Fachkräfte für die Solar-Branche und die Energiewende auszubilden. Die Handwerkskammer Potsdam weihte im April ein neues Ausbildungszentrum ein, zu dem auch voll funktionsfähige Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeicher gehören.

Zur Einweihung des neuen Ausbildungszentrums von Enpal war auch Simone Peter vom Bundesverband Erneuerbare Energien und Michael Kellner, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, angereist. „Enpal handelt, anstatt den Fachkräftemangel zu beklagen“, sagte er. „Mit der neuen Enpal Akademie lösen wir den Flaschenhals der solaren Energiewende“, erklärte Enpal-Gründer und CEO Mario Kohle. Auch Quereinsteiger sind willkommen, so Kohle: „Mittlerweile sind viele Geflüchtete aus Syrien zu Solar-Monteuren ausgebildet worden, aber auch Personen, die während der Lockdowns ihren Job verloren haben.”

Das Geschäftskonzept von Enpal beruht darauf, Photovoltaik-Anlagen in einem Mietmodell anzubieten. Die Nachfrage ist laut Firmenangaben hoch. Für das aktuelle Geschäftsjahr rechnete Enpal im September mit einem Umsatz von 340 bis 400 Millionen Euro.

23.11.2022 | Quelle: Enpal | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH