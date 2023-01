Das vertikale Agri-PV-System der Next2Sun AG soll nun auch in Österreich breit zum Einsatz kommen. Dafür hat Next2Sun Austria Kapital mit einem Crowdinvesting eingesammelt.

Die Next2Sun Austria GmbH will mit dem Agri-PV System aus Deutschland ein neues Geschäftsfeld einführen. Bereits vor zwei Jahren hatte Next2Sun Austria, damals noch unter dem Namen Elektrotechnik Leitinger, auf der Crowdinvesting-Plattform Rockets Geld eingeworben, um den Solarzaun in Österreich auf den Markt zu bringen. Über 450 Investor:innen investierten eine halbe Million Euro. Seither konnten 270 Photovoltaik-Zäune und kleine Agri-Photovoltaik Anlagen in Österreich errichtet werden.

Der Solarzaun hat sich in den letzten Jahren damit gut etabliert und Next2Sun Austria konnte ein österreichweites Vertriebsnetzwerk aufbauen. Nun wird das starke Vertriebsnetzwerk mit der Expertise der Next2Sun Gruppe im Bereich Agri-PV gebündelt werden. In Deutschland hat die Next2Sun Gruppe bereits über 10 MW Agri-PV Leistung installiert. Großer Pluspunkt des vertikalen bifazialen Systems ist laut Next2Sun das azyklische Erzeugungsprofil. Da Next2Sun-Anlagen nicht um die Mittagszeit, sondern vornehmlich in den Morgen-und Abendstunden Strom produzieren, belasten sie die Netze kaum – sie können durch Verstetigung der Solarstrom-Produktion hier sogar stabilisierend wirken, was den Netzzugang deutlich erleichtern kann.

Solarzaun von Next2Sun mit wenig Flächenbedarf

Darüber hinaus haben sich die Rahmenbedingungen für den Ausbau von Agri-PV in Österreich sehr gut entwickelt. Das Erneuerbaren Ausbau Gesetz (EAG) bevorzugt Agri-Photovoltaik gegenüber konventioneller Freiflächenphotovoltaik aufgrund des geringen Flächenverbrauchs. Beim Agri-PV System der Next2Sun wird weniger als 1 % der Fläche überbaut. Rund 90 % der Fläche können weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden.

Diese Ausgangslage will die Next2Sun Austria GmbH nutzen, um Agri-PV österreichweit anzubieten. Durch das Crowdinvesting bei Rockets wird es Next2Sun Austria möglich sein, in den Ankauf der Komponenten der Agri-PV Anlagen zu investieren. Für Anlagen wie beispielsweise die 2-MW-Anlage in Neudorf an der Mur, die bereits von der Next2Sun Gruppe realisiert wurde, sind große Bestellmengen an Photovoltaik-Modulen und Gestellsystem nötig, weil sie einen großen Vorfinanzierungsbedarf haben. Mit mehr Kapital im Umlaufvermögen kann eine größere Nachfrage bedient werden und Next2Sun Austria kann weiter wachsen und damit einen größeren Beitrag zur Energiewende leisten. Das Unternehmen hat bereits Projekt mit 35 Megawatt in der Pipeline – davon sind 4,5 MW mit 2,25 Millionen Euro fixiert.

3.1.2023 | Quelle: Next2Sun | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH