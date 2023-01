Warteliste für Solarauto Lightyear 2 ist eröffnet

Interessenten können sich ab jetzt in eine Warteliste auf der Unternehmenswebsite des niederländischen Solarauto-Herstellers Lightyear eintragen und das zweite Serienmodell Lightyear 2 vorbestellen. Es soll 2025 auf den Markt kommen.

Das niederländische Unternehmen Lightyear, Hersteller eines Solar Electric Vehicle (SEV), hat die Warteliste für sein zweites Serienmodell Lightyear 2 eröffnet. Das Fahrzeug ist mit integrierten Photovoltaik-Modulen ausgestattet, die einen Teil der Antriebsenergie liefern können. Das Auto soll laut Hersteller zu einem günstigeren Preis zu haben sein als andere langstreckentaugliche Elektrofahrzeuge (EVs). Denn das Solarauto Lightyear 2 soll Ende 2025 zunächst in den USA, Großbritannien und der EU zu einem Preis von unter 40.000 Euro auf den Markt kommen. Das Fahrzeug bietet Platz für fünf Personen und soll über einem großzügigen Kofferraum verfügfen. Interessenten können sich ab sofort in die Warteliste auf der Unternehmenswebsite eintragen und damit zu den ersten gehören, die einen Lightyear 2 vorbestellen.

„Mit dem Lightyear 2 für den Massenmarkt erfüllen wir unsere Mission, saubere Mobilität für alle und überall zu ermöglichen. Er ist das erste Elektroauto, bei dem die Nachhaltigkeit im Vordergrund steht, ohne Kompromisse bei der Funktionalität einzugehen“, sagt Lex Hoefsloot, CEO und Mitgründer von Lightyear. „Durch die hocheffiziente Nutzung von Solarenergie verbessert der Lightyear 2 das elektrische Fahrerlebnis und mindert die Abhängigkeit von überlasteten Stromnetzen. Er reduziert damit den Bedarf an Ladeleistung klassischer EVs und kann gleichzeitig saubere Energie in das Stromnetz zurückspeisen.“

Solarauto Lightyear 2 soll Reichweite von 800 Kilometern bieten

Der Lightyear 2 soll laut Hersteller nur halb so viele CO₂-Emissionen wie ein herkömmliches Elektroauto verursachen. Dabei soll das Solarauto eine Reichweite von 800 Kilometern bis zum nächsten Aufladen erzielen. 21.000 Vorbestellungen des Lightyear 2 bei internationalen Leasing- und Ride-Sharing-Partnern wie LeasePlan, MyWheels, Arval und Athlon gibt es laut Hersteller bereits.

Aufgrund von Hindernissen wie Reichweite, Preis sowie dem Mangel an Heimladestationen und öffentlichen Ladenetzen ist die Akzeptanz von E-Autos nach Ansicht von Lightyear nach wie vor gering. Die bisherige Strategie der Automobilindustrie hätte bislang zu einem höheren Gewicht und einem höheren CO₂-Ausstoß geführt. Das Solar-Elektrofahrzeug soll laut Lightyear eine Lösung für diese Probleme bieten. „Effizienz fängt mit sorgfältiger Planung und Entwicklung an. Deshalb werden unsere Autos bereits am Zeichenbrett so gestaltet, dass sie eine optimale Aerodynamik ermöglichen. Auf diese Weise lassen sich die Batteriegröße und das Gewicht des Fahrzeugs reduzieren“, sagt Hoefsloot.

Kürzlich hatte das Unternehmen die Serienproduktion des Modells 0 gestartet.

6.1.2023 | Quelle: Lightyear | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH