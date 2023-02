Photovoltaik: Yakaii Gruppe erwartet Umsatzplus

Foto: Yakaii Solaranlagen im Freien und auf Industriegebäude-Dächern gehören zum Portfolio von EXE Solar.

Der Photovoltaik-Hersteller Yakaii aus Italien will im Jahr 2023 seine Aktivitäten in Deutschland und in der Schweiz ausbauen. Die Gruppe erwartet ein Umsatzplus von 10 Prozent.

Die Yakaii Gruppe aus Bozen hat bekannt gegeben, dass das Geschäftsjahr 2022 für die zur Gruppe gehörenden Unternehmen EXE Srl und Athema Srl erfolgreich verlaufen ist. EXE Solar ist ein Hersteller von Photovoltaik-Modulen. Die Athema Srl mit ihrer Marke Sheen+ ist ein Anbieter von Wallboxen, PV-Speichern und PV-Wechselrichtern. EXE Solar verdoppelt Umsatz Die EXE Solar konnte ihren Umsatz im Vergleich zu 2020 nahezu verdoppeln. Sheen+ erzielte als Newcomer im Markt auf Anhieb einen Umsatz von über 4 Millionen Euro. Diese erfreuliche Entwicklung basiert im Wesentlichen auf der hohen Nachfrage nach Photovoltaik-Anlagen in Italien und Österreich. Außerdem wirkten sich die 2022 teilweise massiv aufgetretenen Probleme bei Rohstoffen, Lieferketten, Fracht und Logistik im PV-Geschäft von EXE Solar und Sheen+ nur geringfügig aus und blieben beherrschbar. Der Heimatmarkt der beiden Bozner Unternehmen verzeichnete mit rund 40 % den höchsten Umsatzanteil. Die Märkte in Deutschland und in der Schweiz stehen 2023 im Mittelpunkt der Aktivitäten, denn auch hier gehen die beiden Unternehmen von einem hohen Absatzpotential aus. Das zeigte sich zuletzt bei den Gesprächen anlässlich der Fachmesse Intersolar im Juni 2022, bei der sich vielversprechende Kontakte ergeben hätten, aus denen nun nach und nach auch Ergebnisse erwüchsen. Diese Messe steht deshalb auch klar im Fokus der Aktivitäten 2023. Hier sollen die Kundenkontakte vertieft und neue Interessenten gewonnen werden. Deutlicher Zuwachs erwartet Im Bereich Technik rückt bei EXE Solar der Wechsel zu neuen Solarzellen für die eigenen PV-Module in den Fokus. Die beste Solarzelle definiert sich generell durch maximale Leistung, effizienten Ressourceneinsatz, lange Haltbarkeit und ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier verspricht man sich bei EXE Solar mit dem Wechsel zu TOPcon-Solarzellen einen weiteren Technologie- und Qualitätsschub. Die Abkürzung TOPCon steht für „Tunnel Oxide Passivated Contact“, der Begriff beschreibt eine besondere Bauweise der Solarzelle, durch die sich höchste Wirkungsgrade erzielen lassen. Sheen+ will sich in 2023 dem Thema Speichersysteme für Industrieanlagen widmen. Außerdem will man die Bedienungsfreundlichkeit der Geräte verbessern. Die Umsatzerwartungen der Yakaii Gruppe für das laufende Jahr sind positiv. Man will gegenüber dem Niveau von 2022 um 10 Prozent zulegen. 31.1.2023 | Quelle: Yakaii | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH