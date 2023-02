Fraunhofer ISE berät PV-Modulhersteller Emmvee bei neuer Solarzellenlinie

Der indische PV-Modulhersteller Emmvee will bis 2024 eine Solarzellenproduktionskapazität von 1,5 Gigawatt aufbauen. Das Fraunhofer ISE soll die Auswahl des Equipments technisch und wissenschaftlich unterstützen.

Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE unterstützt den indischen Photovoltaik-Hersteller Emmvee Group beim Bau einer geplanten Solarzellen-Produktionsanlage in der Nähe von Bangalore. Ziel der Zusammenarbeit ist der Aufbau einer integrierten Produktion für Mono-PERC-Zellen mit einer Leistung von 1,5 Gigawatt, mit einer späteren Umstellung auf TOPCon-Solarzellen.

Die derzeitige Produktionskapazität von Emmvee für PV-Module beläuft sich auf 1,25 Gigawatt. Das Unternehmen will seine Modulproduktionskapazität auf 5 Gigawatt erweitern und bis 2024 eine Solarzellenproduktionskapazität von 1,5 Gigawatt aufbauen. Das Fraunhofer ISE wird Emmvee bei der Auswahl des Equipments für die neue Produktionslinie für Mono-PERC-Zellen technisch und wissenschaftlich unterstützen. Darüber hinaus wird das Fraunhofer ISE beim Hochlauf der Anlagen helfen. Zudem will man dem Emmvee-Personal eine umfassende theoretische und praktische Ausbildung in der Herstellung kristalliner Silizium-PV-Zellen anbieten.

Der gesamte Projektzeitraum erstreckt sich über die nächsten 36 Monate. „Die Projektphasen umfassen die technische Evaluierung der Prozessausrüstung und der Verbrauchsmaterialien, die Schulung der Mitarbeitenden in der Zellproduktion, die Inbetriebnahme und die Optimierung der Produktionslinien sowie ein TOPCon-Upgrade mit Zelllinienoptimierung“, sagt Jochen Rentsch, Abteilungsleiter Produktionstechnologien – Grenzflächen und Oberflächen am Fraunhofer ISE. „Wir freuen uns sehr darauf und werden auch dazu beitragen, die Effizienz, den Ertrag und die Betriebszeit der Produktionslinie zu optimieren.“

