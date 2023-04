Das Heizsystem Viessmann Invisible vereint eine Wärmepumpe, ein Lüftungsmodul, einen Warmwasserspeicher und die komplette Hydraulik in einer 28 Zentimeter tiefen Vorwand-Installation.

Das modular aufgebaute Heizsystem Viessmann Invisible ist für Häuser mit bis zu 200 Quadratmetern beheizter Wohnfläche konzipiert. Dabei vereint es eine Vitocal Wärmepumpe der neuesten Generation, ein optionales Lüftungsmodul, einen Warmwasserspeicher sowie das komplette Zubehör inklusive aller Rohrleitungen in einer kompakten Vorwand-Installation, die gerade einmal 28 Zentimeter tief ist. ZUdem ermöglichen die standardisierten und ab Werk konfigurierten Module laut Hersteller vielseitige Aufstellvarianten, etwa in Eckaufstellung, und eröffnen so Architekten und Bauherren neue Freiheiten bei der Grundrissgestaltung eines Hauses.

Bei der Manufakturlinie von Viessmann Invisible werden die Module ohne Verkleidung installiert. Die Kund:innen haben dann alle Möglichkeiten, Front- und Seitenwände individuell aus vielen Materialien gestalten zu lassen, beispielsweise aus Holz oder Küchenoberflächen. Selbst verspiegelte Oberflächen sind möglich.

Heizsystem Viessmann Invisible mit Luft-Wasser-Wärmepumpe

Das zentrale Element der Klimalösung ist das Wärmepumpenmodul Vitocal 200-SI. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe ist in Split-Bauweise ausgeführt und leistet zwischen 2,6 und 9,0 kW. Mit einem COP (Coefficient of Performance) bis 5,0 (bei A7/W35 gemäß EN 14511) ist sie laut Hersteller hocheffizient und deshalb in die Energieeffizienzklasse A+++ eingestuft. Optional ist die Wärmepumpe auch in einer Ausführung erhältlich, die an heißen Sommertagen zur Kühlung eingesetzt werden kann. Für die Warmwasserversorgung gibt es einen 250 Liter großen Ladespeicher, der ebenfalls in das nur 28 Zentimeter tiefe Modul passt.

Vitoair FSI ist das Lüftungsmodul für das Heizsystem Viessmann Invisible. Mit einem Volumenstrom von maximal 300 Kubikmeter pro Stunde ist es für Wohnungen bis zu 280 Quadratmeter Fläche geeignet. Der Kreuzstromwärmetauscher gewinnt bis zu 80 Prozent der Wärme aus der Abluft zurück und führt sie mit der frischen Zuluft über das Click-and-Go-Luftverteilsystem den Räumen wieder zu.

Größtmögliche Unabhängigkeit mit Photovoltaik und Stromspeicher

Für größtmögliche Unabhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz lässt sich Viessmann Invisible über große Teile des Tages auch mit selbst erzeugten Strom aus Vitovolt Photovoltaik-Modulen betreiben. Der PV-Speicher Vitocharge VX3 bevorratet tagsüber überschüssig erzeugten Strom für die Abend- und Nachtstunden und versorgt auf Wunsch die Charging Station von Viessmann mit Strom für ein Elektrofahrzeug.

Mit der kostenlosen ViCare App können Anwender:innen ihre Anlage per Smartphone steuern. Das in der App integrierte Viessmann Energy Management erfasst zudem die Energieflüsse zwischen Wärmepumpe, Lüftungsgerät, Stromspeicher und Charging Station und zeigt sie auf dem Display an. Somit sind Energieerzeugung und -verbrauch stets im Blick. Vor allem aber sollen sich die Regelungen des Wärmepumpenmoduls und des Stromspeichers das Energy Management für einen effizienten Betrieb zunutze machen.

5.4.2023 | Quelle: Viessmann | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH