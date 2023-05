Energiequelle GmbH verzeichnet Umsatzrekord in 2022

Knapp 91 MW an neu installierter Wind- und Solarleistung sichern dem internationalen Projektierer und Betriebsführer Energiequelle einen Umsatz von mehr als 200 Millionen Euro.

Die Energiequelle GmbH hat mit einem Umsatz von 213 Millionen Euro im Jahr 2022 einen Unternehmensrekord erreicht und übertrifft auch die Gewinnerwartung. Das international tätige Unternehmen, das im letzten Jahr 25-jähriges Firmenjubiläum feierte, hat seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr damit um knapp 34 Prozent gesteigert. Das Ergebnis beruht auf der Errichtung von 24 Windenergieanlagen, einem Solarpark und einem Umspannwerk in Deutschland, Frankreich und Finnland. Die Gesamtleistung der Parks beträgt knapp 91 MW sowie 25 MVA an Umspannwerksleistung.

In der Betriebsführung hat das Unternehmen in Ausschreibungen den Zuschlag für 22 Windenergieanlagen, zwölf Photovoltaik-Anlagen und ein Umspannwerk erhalten. Die Wind‐, Solar‐ und Biogasstromproduktion der aktuell 850 international betreuten Anlagen betrug rund 2,5 Milliarden Kilowattstunden (kWh). Das sind 400 Millionen kWh mehr als im Jahr 2021. Diese Gesamtmenge entspricht dem Verbrauch von über 830.000 Haushalten.

Innovative Entwicklungen

Neben den Bereichen Wind und Solar hat das Unternehmen sieben PV‐Dachprojekte, 13 Heizungsprojekte (davon zehn mit BHKW), fünf Klima-/Lüftungsprojekte und acht Smart-Meter-Projekte umgesetzt sowie 13 Energieaudits für eine Klinikkette durchgeführt. Zudem ist Energiequelle Partner im Referenzkraftwerk Lausitz (RefLau) für ein bislang weltweit einzigartiges Kraftwerkskonzept zur Erzeugung, Nutzung, Speicherung und Rückverstromung von Wasserstoff. Das Kraftwerk soll ausschließlich erneuerbare Energien nutzen und neue Möglichkeiten der Sektorenkopplung und der Versorgungssicherheit aufzeigen. Das RefLau ist ein Gemeinschaftsprojekt von Energiequelle, Enertrag und dem Zweckverband des Industrieparks Schwarze Pumpe. Es hat vom Bundeswirtschaftsministerium eine Förderzusage von 28,5 Millionen Euro erhalten. Forschungspartner sind die Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie IEG (Fraunhofer IEG), die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU Cottbus-Senftenberg) und die Technische Universität Dresden (TU Dresden).

Energiequelle GmbH mit neuen Standorten und Neueinstellungen

Energiequelle hat im letzten Jahr den Markteintritt in Polen erfolgreich realisiert und ein Büro in Posen eröffnet. Zwei weitere Länder sollen bis 2025 folgen. In Deutschland wurden zwei neue Regionalbüros in Spremberg und Luckenwalde eröffnet. Mehr als 100 Mitarbeitende hat das Unternehmen im letzten Jahr europaweit eingestellt. Weitere 100 offene Stellen will man dieses Jahr besetzen.

Energiequelle beschäftigt derzeit über 400 Mitarbeitende an 20 Standorten in vier Ländern und hat bis heute mehr als 850 Anlagen mit einer Gesamtleistung von knapp 1.600 MW errichtet. Zudem will das Unternehmen 2023 weitere 93 MW an Wind- und PV-Leistung installieren sowie vier Umspannwerke ans Netz bringen.

4.5.2023