Die Schletter Group befindet sich auf Wachstumskurs. Im ersten Quartal 2023 stieg der Umsatz des Solar-Montageherstellers um 90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Der weltweit tätige Solar-Montagehersteller Schletter Group hat sein Wachstum im ersten Quartal dieses Jahres fortgesetzt. Der Umsatz des Unternehmens lag in diesem Zeitraum mit 112,4 Millionen Euro rund 90 Prozent über dem Vergleichszeitraum im Vorjahr. Bereits 2022 war Schletter stark gewachsen und mit einem Jahresumsatz von rund 342 Millionen Euro eigenen Angaben zufolge in die Top-Ten der größten Solar-Montagehersteller der Welt vorgerückt.

„Unser anhaltendes dynamisches Wachstum zeigt, dass wir strategisch und operativ sehr gut im Markt positioniert sind „, sagt Florian Roos, CEO der Schletter Group. „Hinzu kommt ein deutlich positiver Cashflow, so dass wir aus eigener Kraft weiteres Wachstum finanzieren können.“ Die Schletter Group wachse seit über einem Jahr stärker als der Markt und hätte deutlich Marktanteile hinzugewonnen. Die stärksten Zuwachsraten erzielte das Unternehmen in Deutschland, China, der Türkei und Südkorea. Besonders dynamisch hätte sich das Freiland-Geschäft entwickelt, wo sich die Umsätze verdreifacht hätten.

Neben dem positiven Cashflow stellt sich laut Schletter auch die gesamte Finanzsituation der Gruppe positiv dar. Dem Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 42 Millionen Euro stehen die Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 66 Millionen Euro gegenüber, die durch die Anleiheplatzierung im Jahr 2022 entstanden sind. Auch das Verhältnis der gesamten vorrangig besicherten Verbindlichkeiten zum bereinigten EBITDA bleibt mit 0,8 sehr niedrig. „Durch diese äußerst positive Entwicklung der Finanzdaten ist die Schletter Gruppe gut aufgestellt, um das weitere Wachstum und auch Investitionen wie den Ausbau der Produktion durch das neue Werk in der Türkei selbst zu finanzieren“, sagt Schletter-CFO Martin Lipp.

Solar-Montagehersteller Schletter: Über 180 Neueinstellungen

Darüber hinaus ist auch die Zahl der Beschäftigten weiterhin gestiegen. So hat das Unternehmen im ersten Quartal weltweit über 180 Neueinstellungen vorgenommen und beschäftigt jetzt insgesamt über 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Derzeit bereitet sich der Solar-Montagehersteller Schletter auf die weltweit wichtigste Solar-Branchenmesse Intersolar Europe vor, die im Juni in München stattfindet. Dort wird die Schletter Group mit einem neuen Agri-PV System sowie einem PV-Carport zwei wichtige Produktneuheiten präsentieren. Agri-PV und Solar-Carports seien wichtige Wachstumsmärkte, in denen Schletter mit Produktneuheiten Marktanteile dazugewinnen wolle, so Schletter-CTO Cedrik Zapfe.

17.5.2023 | Quelle: Schletter Group | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH