Industrial Solar installiert Fresnel-Kollektor-System bei Unilever in Mexiko

Die Industrial Solar aus Freiburg will gemeinsam mit der mexikanischen Ingenieursunternehmen Turbo Control ein System für Solare Prozesswärme in der Unilever-Fabrik in Cuernavaca planen und installieren.

Laut Industrial Solar soll die Anlage für solare Prozesswärme das erste kommerzielle Solarsystem mit Fresnel-Kollektoren sein, das industriellen Prozessdampf in Lateinamerika liefert. Der Fresnel-Kollektor ist der Kern der Technologie von Industrial Solar. Er konzentriert das Sonnenlicht mithilfe einer Reihe halbflacher Spiegel auf ein Absorberrohr. Die konzentrierte Sonnenenergie erhitzt eine Trägerflüssigkeit innerhalb des Rohrs und erzeugt so Dampf mit hoher Temperatur – auch mehrere hundert Grad sind möglich Dieser Dampf kann in Industrieprozessen herkömmliche Wärmequellen ersetzen.

Eine technische Studie für die geplante solare Prozesswärme Anlage hat Industrial Solar bereits Ende 2022 durchgeführt, heißt es in der Pressemitteilung. Nun habe der lokale Partner Turbo Control Industrial Solar mit der Planung, Lieferung und Installation des Fresnel-Kollektorsystems beauftragt. Für die Umsetzung kalkuliert Industrial Solar mit zehn Monaten, im ersten Quartal 2024 soll die Anlage fertiggestellt werden. Sie soll zugleich die Machbarkeit der Technologie demonstrieren und Vorbild für künftige Anlagen in größerem Maßstab sein. Industrial-Solar-Geschäftsführer Christian Zahler nennt das Projekt einen Meilenstein für die Industrie in Lateinamerika.

Die Industrial Solar GmbH mit Sitz in Freiburg hat sich auf solare Prozesswärme für die Industrie spezialisiert. Die konzentrierenden Kollektoren arbeiten besonders effektiv an Standorten mit hoher Direktstrahlung. Allerdings können konzentrierende Sonnenkollektoren auch für Anwendungen in Mitteleuropa interessant sein, wie Dirk Krüger vom DLR im Solarserver-Interview erklärt.

10.7.2023 | Quelle: Industrial Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH