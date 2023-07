SMA-Vorstandssprecher Jürgen Reinert wird für weitere fünf Jahre den Wechselrichterhersteller leiten. Der Aufsichtsrat hat ihn zudem zum Vorstandsvorsitzenden ernannt.

Der Aufsichtsrat der SMA Solar Technology AG hat das Mandat des Vorstandssprechers Jürgen Reinert um weitere fünf Jahre bis zum 30. Juni 2028 verlängert. Gleichzeitig hat der Aufsichtsrat Jürgen Reinert mit sofortiger Wirkung zum Vorstandsvorsitzenden der SMA ernannt. Der 55-jährige Ingenieur ist seit 2011 bei SMA tätig und seit 2014 Mitglied des Vorstands. 2018 wurde er zum Vorstandssprecher bestellt.

„Jürgen Reinert genießt unser volles Vertrauen. Er hat SMA erfolgreich durch die herausfordernden vergangenen Jahre geführt, und die Entwicklung des Unternehmens zum nachhaltigen System- und Lösungsanbieter vor dem schwierigen Hintergrund weltweiter Lieferketten-Engpässe und einer globalen Energiekrise konsequent vorangetrieben“, sagt SMA-Aufsichtsratsvorsitzender Uwe Kleinkauf. „Dank seiner weitsichtigen Unternehmensführung ist die SMA ein sehr gut aufgestelltes Energiewendeunternehmen mit einem breiten Portfolio an klimafreundlichen Lösungen. Der Aufsichtsrat ist davon überzeugt, dass Jürgen Reinert das Unternehmen mit innovativen Energielösungen, neuen Geschäftsmodellen und einer nachhaltigen Unternehmensstrategie weiter in eine erfolgreiche Zukunft führen wird.“

Auch der neue SMA-Vorstandsvorsitzende Jürgen Reinert sieht das Unternehmen für die Zukunft gut aufgestellt. „Die SMA hat großartige Mitarbeiter und sehr aussichtsreiche Perspektiven. Ich freue mich sehr, diese tolle Firma auch in den kommenden Jahren leiten zu dürfen. Mein Dank gilt meiner Vorstandskollegin Barbara Gregor und meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Management-Team für die konstruktive und zielgerichtete Zusammenarbeit sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der SMA“, so Jürgen Reinert. „Die letzten Jahre haben uns viel abverlangt. Dennoch konnten wir gemeinsam zeigen, dass wir auch in Krisenzeiten resilient und für die Zukunft gut aufgestellt sind.“

19.7.2023 | Quelle: SMA | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH