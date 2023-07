CEE Group erwirbt ersten Photovoltaik-Solarpark in Spanien

Für seinen Renewable Fund 7 hat die in Hamburg ansässige CEE Group einen 50-MW-Photovoltaik-Solarpark vom Projektentwickler Diverxia aufgekauft. Es ist das erste PV-Projekt des Unternehmens in Spanien.

Die CEE Group, Asset Manager für erneuerbare Energien, hat den Erwerb des Solarkraftwerkes Antilia Solar in der Region Kastilien-La Mancha in Spanien bekannt gegeben. Verkäufer ist der spanische Projektentwickler Diverxia Infrastructure. Das Signing des Kaufvertrags mit Diverxia erfolgte bereits Ende September 2022. Das Closing folgte am 22. Juni 2023. Dabei haben beide Parteien über den Kaufpreis Stillschweigen vereinbart. Das neu erworbene PV-Projekt wird zum Portfolio des von der CEE Group aufgelegten Spezial-AIF (SICAV-RAIF) Renewable Fund 7 (CEE RF7) gehören.

„Der Ausbau der erneuerbaren Energien in Europa hat hohe Priorität. Wir setzen unsere fast 20 Jahre Erfahrung in der Umsetzung von Solarpark-Projekten ein, um einen wichtigen Beitrag zur Erreichung internationaler Klimaziele zu leisten“, sagt Paola Cásseres, Geschäftsführerin von Diverxia Infrastructure. „Der CEE Group danken wir für die vertrauensvolle und zielgerichtete Zusammenarbeit bei dieser ersten gemeinsamen Transaktion. Und wir freuen uns auf künftige Projekte.“

Dabei ist der neuerrichtete Photovoltaik-Solarpark der erste in Spanien in Betrieb genommene Photovoltaik-Park im Portfolio der CEE Group. Er hat eine Leistung von rund 50 Megawatt. „Die Bauphase war von einem hochqualifizierten und einwandfreien Projektmanagement von Diverxia gekennzeichnet, die in der Transaktionsphase zudem durch ein wertschätzendes Miteinander zu einem fairen Verhandlungsergebnis führte“, so Franjo Salic, Head of International Investments der CEE Group.

„Über den Ausbau unseres Portfolios an Windparks und Photovoltaik-Anlagen in Deutschland hinaus erweitern wir unser Portfolio auch laufend um geeignete Anlagen an internationalen Standorten, die unserem Ankaufprofil entsprechen. Spanien ist dabei aufgrund seiner für Photovoltaik optimalen Standortbedingungen ein wichtiger Zielmarkt. Der Projektentwickler Diverxia hat uns durch seinen ausgezeichneten Track-Record und seine hoch professionelle Zusammenarbeit überzeugt. Wir sehen weiteren Projekten entgegen“, sagt Detlef Schreiber, CEO der CEE Group.

21.7.2023 | Quelle: CEE Group | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH