Um dem Fachkräftemangel der Photovoltaik-Branche in Mittelfranken entgegenzuwirken, hilft IBC Solar der DGS Solarschule Nürnberg an der HWK für Mittelfranken mit modernen Solarmodulen, Halterungssystemen und Leitungen aus.

Das Photovoltaik-Unternehmen IBC Solar stellt PV-Komponenten für Montageschulungen der DGS Solarschule im Bildungs- und Technologiezentrum (BTZ2) in Nürnberg bereit. Die Schulungen organisiert der Landesverband Franken der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) in Partnerschaft mit der Handwerkskammer (HWK) für Mittelfranken. Sie machen Neueinsteiger für die Solarbranche fit, um dem Fachkräftemangel in der Region entgegenzuwirken.

Durch die dauerhaft hohe Nachfrage in der Photovoltaik-Branche wächst auch der Bedarf an Installateurinnen und Installateuren sowie anderen Fachkräften in Elektrofachbetrieben und Solarunternehmen. Daher soll eine umfangreiche Ausstattung mit Solarmodulen, Halterungssystemen und Leitungen von IBC Solar nun die Montageschulungen im BTZ2 der Handwerkskammer für Mittelfranken in Nürnberg ermöglichen.

Bereits seit mehreren Jahren unterstützt IBC Solar unterschiedliche Schulungen der DGS. Die DGS ist ein gemeinnütziger Verband, der sich unter anderem für die Qualität bei der Installation von Photovoltaik-Anlagen engagiert. So finden beispielsweise schon seit dem letzten Jahr DGS-Praxiskurse auf den Übungsdächern des IBC Solar Competence Centers in Bad Staffelstein statt. Hierbei stellt IBC Solar die notwendige Ausstattung sowie erfahrene Trainer für die mechanische und elektrische PV-Installation zur Verfügung.

Mit dem neuen Angebot im Bildungs- und Technologiezentrum kommen die DGS und die HWK der starken Nachfrage der Monteure entgegen. Und die DGS kann ihr Angebot auf weitere Regionen ausweiten. Der erste 5-Tages-Kurs in Nürnberg wird im November 2023 stattfinden, mindestens vier weitere Kurse sind 2024 geplant. Die Anmeldung zu dem Kurs kann direkt hier erfolgen. „Wir freuen uns über die großzügige Ausstattung von IBC Solar und sind sehr auf die Erprobung gespannt“, sagt Stefan Seufert, Leiter der DGS Solarschule Nürnberg. „Mit aktueller Technik können wir immer auf dem neuesten Stand zeigen, auf was es bei der sachgerechten Montage und fehlerfreien Ausführung ankommt.“

27.7.2023 | Quelle: IBC Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH