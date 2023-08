GP Joule und SFC Energy: Grüner Wasserstoff powert Wacken

Das Festival in Wacken wird in diesem Jahr mit Hilfe von grünem Wasserstoff laut. Der Kraftstoff dafür kommt von GP Joule, die Brennstoffzellen von SFC Energy.

Laut dank grünem Wasserstoff: das Metal-Musik-Festival im schleswig-holsteinischen Wacken wird in diesem Jahr in Teilen durch das grüne Gas gepowert. Das teilte das Erneuerbare-Energien-Unternehmen GP Joule mit. GP Joule versorge im Rahmen eines Sponsorings Teile der Technik für den Festivalbetrieb mit Strom aus grünem Wasserstoff.

Den Wasserstoff bezieht das Unternehmen von eFarm, dem größten, grünen Wasserstoffmobilitätsprojekt Deutschlands, das in Nordfriesland bereits Autos und Nahverkehrsbusse mit grünem Wasserstoff versorgt. Dieser Kraftstoff wird auf dem Wacken Open Air in Brennstoffzellen von SFC Energy in Strom umgewandelt. Der gewonnene Strom aus erneuerbarer Energie kommt dann von der Eröffnung am Montag, 31. Juli, bis zum Ende des Festivals zum Einsatz.

Beim Wacken Open Air werden zur Energieerzeugung zwei H₂Genset eingesetzt, die speziell für die mobile und umweltfreundliche Stromerzeugung mit Wasserstoff-Brennstoffzellen auf Arealen ohne Zugang zum konventionellen Stromnetz konzipiert sind. Hierzu arbeiten GP Joule und SFC Energy zusammen. Sie ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen.

Auf der Camping-Plaza informieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von GP Joule die Besucherinnen und Besucher des Festivals über regenerative Stromerzeugung und was die erneuerbaren Energien alles leisten: vom klimaschonenden Fahren bis zum nachhaltigen Heizen ganzer Gemeinden. Dazu machen verschiedene Spiele das Thema Energie greifbar.

Zusätzlich zu diesen Maßnahmen setzt das Wacken Open Air einen eFarm-Wasserstoffbus als Shuttle für die Gäste ein. Und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fahren in E-Autos und E-Fahrrädern zu ihren Einsatzorten rund ums Gelände. Diese Fahrzeuge werden ebenfalls von GP Joule bezogen.

Nachhaltig rocken im Norden

„Grün und schwarz, das passt im Norden zusammen. Denn wo, wenn nicht hier, im Energiewende-Land Schleswig-Holstein, könnte sich ein Festival besser auf den Weg machen, nachhaltiger zu werden? Wir freuen uns, dass das Wacken Open Air mit Pioniergeist voranschreitet hin zu einem Festival, das nachhaltig rockt. Hier steckt enormes Potenzial, das wir gern unterstützen“, sagt Ove Petersen, Mitgründer und CEO von GP Joule.

Peter Podesser, CEO von SFC Energy: „Brennstoffzellen auf Basis von grünem Wasserstoff sind eine perfekte Lösung für die sichere, mobile Energieversorgung von Open-Air-Veranstaltungen. Wir freuen uns, dass wir als Partner von GP Joule unseren Beitrag für ein nachhaltiges Festival leisten können.“

4.8.2023 | Quelle: GP Joule | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH