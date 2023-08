BayWa r.e. Solar Trade übernimmt brasilianischen PV-Großhandel

Die BayWa r.e. Solar Trade kauft den PV-Großhandel Ribeiro Solar aus Brasilien. In den kommenden Wochen soll die Übernahme abgeschlossen werden.

Die Unterzeichnung des Vertrags mit dem ausschließlich in Brasilien tätigen PV-Großhandel gab die Baywa r.e. Solar Trade heute in einer Pressemitteilung bekannt. Es handele sich dabei um einen strategischen Schritt, um die eigene Position auf dem brasilianischen und internationalen PV-Markt zu stärken. Dabei will Baywa r.e. Solar Trade die Marktpräsenz, Expertise und das Netzwerk von Ribeiro Solar in Brasilien nutzen.

Der Hauptsitz von Ribeiro Solar befindet sich im Großraum Curitiba im Süden Brasiliens. Das Unternehmen verfügt über mehrere Lager- und Verteilungszentren. Somit seien die effiziente Lagerung und Bestandskontrolle sowie die zeitnahe Lieferung von PV-Produkten an Kunden im ganzen Land gewährleistet. Um den lokalen Solarmarkt in Brasilien auszubauen und die Installationsbetriebe zu unterstützen, setzt Baywa r.e. Solar Trade auf umfassende Schulungen und zuverlässigen Service.

Baywa r.e Solar Trade ist nach eigenen Angaben einer der größten PV-Großhändler weltweit. Das Unternehmen hat Standorten in mehr als 30 Ländern und betreut weltweit mehr als 17.000 Kunden aus der PV-Branche. Im Angebot sind PV-Komponenten und Komplettlösungen für private, gewerbliche und industrielle Solarstrom-Projekte.

Baywa r.e. hatte sich in den letzten beiden Jahren umfangreich neu sortiert und will sich auf das Projektgeschäft mit Wind und PV konzentrieren. Die Biogas-Sparte verkaufte das Unternehmen bereits Ende 2022, wie der Solarserver berichtete. Auch Baywa r.e. Solar Trade steht laut einer Ankündigung vom März 2023 zum zum Verkauf. Vorher scheint das Unternehmen die Geschäftseinheit noch aufpolieren zu wollen und tauschte im Juni das Management aus.

29.8.2023 | Quelle: Baywa r.e. Solar Trade | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH