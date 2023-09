TÜV Rheinland testet Hagelschlagresistenz von Winaico-Photovoltaik-Modulen

In einem Hagelschlagtest hat der TÜV Rheinland Photovoltaik-Module von Winaico über Branchenstandard getestet. Die Solarmodule hielten 35 mm großen Hagelkörnern stand.

Der TÜV Rheinland hat die Photovoltaik-Glas-Glas-Module der aktuellen WST-NGX-D3 Serie des taiwanesischen Modulherstellers Winaico einem anspruchsvollen Hagelschlagtest unterzogen. Beim Test der Hagelschlagresistenz haben die Tester:innen größere Hagelkörner eingesetzt und eine höhere Aufprallgeschwindigkeit erzeugt, als bei Photovoltaik-Modulen branchenüblich ist.

Somit hat der TÜV Rheinland nun bestätigt, dass die Winaico Module Hagelkörnern mit einem Durchmesser von 35 mm und einer Geschwindigkeit von rund 100 km/h (27,2 m/s) standhalten. Im Gegensatz dazu weisen die im Standard-Hageltest verwendeten Hagelkörner nur 25 Millimeter im Durchmesser auf und treffen auf die Module mit einer Geschwindigkeit von 82,8 km/h (23 m/s).

Das Unternehmen sieht Bedarf an einer hohen Hagelschlagresistenz, weil bereits im Jahr 2019 Forschungsergebnisse der niederländischen Vrije Universiteit Amsterdam daraufhin deuteten, dass größere Hagelkörner erhebliche Schäden an Solarmodulen verursachen könnten. Dieses berichteten die Forscher:innen in der Studie „The vulnerability of solar panels to hail“. Zudem zeigten die heftigen Hagelereignisse in der jüngeren Vergangenheit die Relevanz einer hohen Hagelschlagresistenz von Photovoltaik-Modulen. Nicht nur PV-Module, sondern auch Solarthermie-Kollektoren können durch Hagel Schaden nehmen, wie die Solargutachter von Solarklima mitteilen.

„Die erhöhte Hagelschlagresistenz zeigt, dass unsere Produkte auch den zunehmend raueren Wetterbedingungen widerstehen. Das erfolgreiche Bestehen dieses Hagelschlagtests bestätigt die hohe Verlässlichkeit unserer Glas-Glas-Solarmodule“, sagt Marc Ortmanns, Director Operations bei der Winaico Deutschland GmbH.

4.9.2023 | Quelle: Winaico | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH