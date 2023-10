Weltweit größter Offshore-Windpark eingeweiht

In den Niederlanden betreibt Vattenfall den derzeit größten Offshore-Windpark weltweit. Hollandse Kust Zuid hat eine Windstrom-Leistung von 1,5 Gigawatt.

Der niederländische König Willem Alexander hat Hollandse Kust Zuid eingeweiht. Dabei handelt es sich um den derzeit größten Offshore-Windpark weltweit. Hollandse Kust Zuid liegt 18 bis 36 Kilometer vor der niederländischen Küste. Der Windpark besteht aus 139 Turbinen mit einer Gesamtleistung von 1,5 Gigawatt (GW). Die Eigentümer haben ihn ohne Subventionen gebaut. Eigentümer von Hollandse Kust Zuid sind Vattenfall, BASF und Allianz. Vattenfall hat den Windpark entwickelt und wird ihn betreiben.

„Vattenfall strebt eine führende Rolle bei der Energiewende an. Offshore-Windkraft ist für die Energiesicherheit und das Erreichen von Klimaneutralität wesentlich“, sagt Anna Borg, CEO von Vattenfall. „Hollandse Kust Zuid wird nicht nur dazu beitragen, den CO2-Fußabdruck von BASF zu verringern, sondern auch die Nachfrage der lokalen Unternehmen und Haushalte nach fossilfreiem Strom zu decken.“

Windstrom für die klimaneutrale Produktion von Chemikalien

„Rund die Hälfte des Stroms aus Hollandse Kust Zuid wird dazu verwendet, den CO 2 -Fußabdruck unserer Produkte an den BASF-Standorten in Europa zu reduzieren. Es ist die erste große Investition der BASF in Anlagen für erneuerbare Energie. Dies ist ein weiterer Meilenstein auf unserem Weg zur klimaneutralen Produktion von Chemikalien“, sagt Martin Brudermüller, Vorstandsvorsitzender der BASF SE.

Vattenfall betreibt in seinen Märkten Onshore- und Offshore-Windparks mit einer installierten Gesamtkapazität von rund fünf GW und einer jährlichen Stromerzeugung von 12,6 Terawattstunden (TWh). In den Niederlanden betreibt Vattenfall unter anderen die Windparks Haringvliet und Prinses Ariane. Vor zwei Wochen hat Vattenfall bekannt gegeben, dass das Unternehmen in der deutschen Nordsee einen Offshore-Windpark der neuesten Generation mit einer installierten Leistung von 630 Megawatt (MW) errichten wird. Dieser Windpark Nordlicht II wird zusammen mit dem 2022 angekündigten Windpark Nordlicht I über eine installierte Kapazität von 1.610 MW verfügen.

Größter Offshore-Windpark weltweit: Die Fakten

Jede Turbine hat eine Leistung von 11 MW. Die Spitzenhöhe beträgt 251 Meter über dem Meeresspiegel.

Der Rotordurchmesser beträgt 200 Meter und jedes Blatt ist 97 Meter lang.

Der Windpark wird voraussichtlich im Jahr 2024 voll betriebsbereit sein.

Hollandse Kust Zuid erstreckt sich über eine Fläche von 225 Quadratkilometern.

2.10.2023 | Quelle: Vattenfall | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH