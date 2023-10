Photovoltaik-Spezialist Hansesun: Anzahlung ohne Gegenleistung unseriös

Der Photovoltaik-Spezialist Hansesun warnt angesichts aktueller Betrugsfälle in der Schweiz und Süddeutschland vor unseriösen Angeboten und scheinbar günstigen Preisen.

Die steigende Nachfrage nach erneuerbarer Energie und Photovoltaik-Anlagen hat auch ihre Schattenseiten. Der international tätige Photovoltaik-Spezialist Hansesun berichtet von Fällen in der Schweiz und Süddeutschland, bei denen unseriöse Anbieter Kund:innen um die Anzahlung der Solaranlage betrogen haben sollen. Die seit 2014 im gesamten Bodenseeraum aktive Unternehmensgruppe kritisiert Anzahlungen ohne Gegenleistung, fehlende Sicherheiten und vage Angebote.

„Wer sich jetzt von günstigen Angeboten verlocken lässt, steht im schlimmsten Fall am Ende mit minderwertigen PV-Anlagen ohne Service und Garantie da. Oder ganz ohne Anlage und ohne Geld“, sagt Robert Veronik. Der Geschäftsführer von Hansesun Photovoltaik Swiss in Kriessern ist seit 20 Jahren in der Branche. Genauso wie Andreas Müller, Vertriebs- und Marketingleiter von Hansesun Austria, beobachtet er seit der europaweiten Energiekrise den sprunghaften Anstieg von PV-Anbietern im Bodenseeraum. Davon seien nicht alle vertrauenswürdig, „Wenn Anzahlungen ohne Gegenleistung gefordert werden, sollten alle Alarmglocken läuten“ sagt Müller. „Da trägt der Kunde das volle finanzielle Risiko. Wenn die Firma dann in Konkurs geht, gibt es nur wenig oder gar nichts zurück.“

Photovoltaik-Spezialist Hansesun lehnt Zahlungen per Vorkasse ab

Ein aktueller Fall in der Ostschweiz verdeutlicht die Brisanz der Problematik. Dort wurden zahlreiche Kund:innen um ihre Anzahlungen für die Solaranlage betrogen. Derzeit läuft ein Strafverfahren bei der Staatsanwaltschaft St. Gallen. Kürzlich gab es zudem ähnliche Fälle in Süddeutschland. Hansesun lehnt Zahlungen per Vorkasse an allen Standorten grundsätzlich ab. „Eine PV-Anlage ist immer eine langfristige Investition. Wir verstehen uns als Partner mit Handschlagqualität, pflegen langjährige Beziehungen und verrechnen nur, was wir auch liefern, montieren und installieren“, sagt Robert Veronik. Seit der Gründung vor bald 10 Jahren hat die Hansesun-Gruppe mehr als 6.000 PV-Anlagen im gesamten Bodenseeraum realisiert – alle ohne Anzahlung. „Das ist für uns selbstverständlich und sollte in der ganzen Branche Standard sein“, fordert Andreas Müller.

Zudem gibt das Unternehmen lange Garantien auf die Produkte. Bei PV-Modulen sind es bis zu 25 Jahre, bei Wechselrichtern des Partners Solaredge sind es 12 Jahre. Andreas Müller rät auch hier zum genauen Blick aufs Angebot und zur Prüfung des Anbieters: „Vertrauen ist wichtig. PV-Anlagen haben grundsätzlich längere Garantien als andere Elektronik-Produkte. Wenn die Firma aber plötzlich nicht mehr existiert, ist die beste Garantie wertlos.“

5.10.2023 | Quelle: Hansesun | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH