1Komma5° kauft PV-Meisterbetrieb Fastplug bei Hamburg

Das Plattform-Solar-Unternehmen 1Komma5° hat einen weiteren Solarbetrieb übernommen und nach eigenen Angaben nun 40 Standorte allein in Deutschland.

Beim jüngsten Erwerb von 1Komma5° handelt es sich um den Betrieb Fastplug aus Kayhude, etwa 30 Kilometer nordöstlich von Hamburg gelegen. Das auf Photovoltaik ausgerichtete Elektrounternehmen ist laut 1Komma5° ein Ausbildungsbetrieb mit 130 Mitarbeitenden, mehrjähriger Erfahrung und einer marktführenden Stellung in der Region. Der neue Betrieb soll zum Hamburger Firmensitz zählen und die Position in Niedersachsen und Schleswig-Holstein stärken.

Durch „überwiegend organisches Wachstum“ habe man mittlerweile elf neue Standorte: Bayreuth, Bochum, Braunschweig, Dortmund, Flensburg, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Kassel, Kiel und Mülheim. In Deutschland zählt 1Komma5° nun rund 1.000 Beschäftigte. Weltweit seien es 1.900, die an nunmehr 72 Standorten verteilt sind.

Große und stark digitalisierte Anbieter machen mittlerweile einen nennenswerten Anteil des Photovoltaik-Marktes in Deutschland aus. Laut einem Ranking von Statista stand im April 2023 Enpal an erster Stelle, 1Komma5° lag auf Platz fünf. Im Vergleich zu klassischen Handwerksbetrieben punkten die „Großsolarteure“ mit stark digitalisierten Komplettangeboten. Neben Wärmepumpen und Speichern bietet 1Komma5° zum Beispiel auch eine Strompreisgarantie an.

Quelle: 1Komma5° | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH