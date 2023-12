Vattenfall baut zwei neue Solarparks

Der Energiekonzern Vattenfall will zwei neue Megawatt-Solarparks bauen. Beide sollen sich allein über die Vermarktung des Stroms rechnen.

In Nauen bei Berlin will Vattenfall einen 46-MW-Freiflächen-Solarpark bauen. Ein weiteres Photovoltaik-Großprojekt mit 23-MW soll in Silberstedt in Schleswig-Holstein entstehen. Den dort erzeugten Solarstrom will Vattenfall über langfristige Stromlieferverträge (PPA) vermarkten. Eine staatliche Förderung für die beiden Solarparks gebe es nicht, heißt es in der Pressemitteilung von Vattenfall.

Nach derzeitigem Stand der Planungen soll der Solarpark in Silberstedt, der rund 130 Kilometer nördlich von Hamburg liegt, im dritten Quartal 2024 fertig sein. Die Photovoltaik-Anlage in Nauen, 40 Kilometer westlich von Berlin, soll Anfang 2025 fertiggestellt werden. Im Dauerbetrieb sollen beide Solarparks zusammen eine Strommenge, die rechnerisch dem Bedarf von rund 20.000 deutschen Durchschnittshaushalten entspricht.

Damit hat Vattenfall nach eigenen Angaben in Deutschland im Jahr 2023 förderfreie Solarparks mit einer installierten Leistung von insgesamt 150 MW auf den Weg gebracht. Bereits seit September in Bau ist Deutschlands aktuell größtes Agri-PV Projekt Tützpatz in Mecklenburg-Vorpommern mit 79 MW installierter Leistung. Vattenfall plane, die Stromerzeugung aus Photovoltaik in seinen Märkten pro Jahr um 300 bis 500 MW auszubauen.

Der schwedische Energiekonzern hat sein Geschäft in Deutschland neu sortiert. Neben den Freiflächen-PV-Anlagen baut Vattenfall auch den Bereich der Photovoltaik-Installation aus. Aus der Fernwärme ist der Konzern in Deutschland hingegen ausgestiegen.

