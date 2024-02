Belectric: Vier neue Solarkraftwerke aus eigener Projektentwicklung in Betrieb

Belectric hat vier neue Solarkraftwerke in Betrieb genommen. Die Photovoltaik-Freiflächenanlagen mit einer installierten Gesamtleistung von mehr als 76 Megawatt hat Belectric nicht nur gebaut, sondern auch selbst entwickelt.

Das Solarenergie-Unternehmen Belectric, Mitglied der Elevion Group, nimmt in Baden-Württemberg, Bayern und Hessen vier weitere Solarkraftwerke in Betrieb. Die Photovoltaik-Anlagen entstanden bei Deubach (48 MW) im Landkreis Lauda-Königshofen, bei Oberrammersdorf (10,7 MW) im Landkreis Ansbach, bei Reddehausen (7,6 MW) im Landkreis Marburg-Biedenkopf und bei Rieden (10 MW) im Landkreis Nürnberger Land. Auf den vier Flächen hat das Unternehmen mehr als 140.000 Solarmodule installiert, die rund 80 Gigawattstunden Strom erzeugen.

Die Solarparks wurden von Belectric nicht nur gebaut, sondern auch selbst entwickelt. Ein besonderer Fokus lag dabei auf der ökologischen und naturbelassenen Umsetzung der Solaranlagen. Dazu zählen etwa Blühstreifen, eine großzügige Eingrünung der Flächen und das Anlegen von Totholzhaufen, die Zauneidechsen und Blindschleichen einen Unterschlupf bieten sollen. Zum Schutz der Feldlerche kommt in Deubach und Rieden außerdem ein besonderes Saatgut zum Einsatz.

Belectric nimmt zwei Solarkraftwerke ins eigene Portfolio auf

Die Inbetriebnahme der Photovoltaik-Freiflächenanlagen Deubach und Reddehausen markiert darüber hinaus einen Meilenstein in der Geschichte von Belectric. „Wir nehmen die beiden Solarparks in das Portfolio unserer Asset-Gesellschaft Belectric Greenvest auf und steigen damit in das Geschäftsfeld IPP (Independent Power Producer) ein. Das bedeutet, dass wir selektiv Anlagen in das eigene Portfolio aufnehmen und als Eigentümer auch Solarstrom produzieren und vermarkten,“ sagt Thorsten Blanke, Geschäftsführer von Belectric. „Damit erweitern wir unsere Wertschöpfungskette und ergänzen unser Know-how, indem wir die Brille unserer Kunden aufsetzen.“

Den Solarpark Rieden hat Belectric an seinen langjährigen Kunden N‑Ergie Regenerativ GmbH verkauft. Die PV-Anlage Oberrammersdorf wurde an die Bürger-Energie Lichtenau eG, die PV Wiedersbach GmbH & Co. KG sowie die Solarpark Osterburg GmbH & Co. KG übertragen und bietet Beteiligungsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger. Der Betrieb und die Wartung all dieser Photovoltaik-Projekte übernimmt ebenfalls Belectric.

Quelle: Belectric | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH