1Komma5° bindet Solaredge-Produkte in Energiemanagement-Plattform ein

Für Besitzer:innen von Photovoltaik-Anlagen mit PV-Speichern oder Wechselrichtern von Solaredge ist nun der dynamische Stromtarif von 1Komma5° verfügbar. Zudem hat das Hamburger Cleantech-Startup die Zusammenarbeit mit den deutschen Übertragungsnetzbetreibern bekanntgegeben.

1Komma5°, europäische Plattform für Photovoltaik-Systeme, Wärmepumpen und Wallboxen, erweitert seine Partnerschaft mit dem Photovoltaik-Hersteller Solaredge. 1Komma5° hatte bereits zuvor Solaredge-Batterien und -Wechselrichter in seiner Energiemanagement-Plattform Heartbeat integriert. Im Rahmen der erweiterten Partnerschaft ist der Tarif Dynamic Pulse von 1Komma5° nun auch für deutsche Kund:innen mit Solaredge-Produkten verfügbar. Über eine Softwareschnittstelle können Photovoltaik-Anlagen und Stromspeicher, aber auch EV-Charger und Wärmepumpen anderer Plattform-Partner den Netzverbrauch in Zeiten mit niedrigeren oder sogar negativen Preisen verlagern. Durch die Anbindung an die Heartbeat-Software-Plattform kann 1Komma5° seinen Kunden den dynamischen Tarif mit Preisgarantien bis zu 15 Cent/kWh in Deutschland und 0 Öre/kWh in Schweden anbieten. Bis heute hat 1Komma5° mehr als 170.000 Solaranlagen, Wärmepumpen, Stromspeicher und Ladestationen für Kunden installiert.

Zudem unterzeichnete 1Komma5° bereits im Dezember Verträge mit den deutschen Übertragungsnetzbetreibern 50Hertz, Amprion, TransnetBW und TenneT. Nach einer mehrmonatigen Testphase erfolgte jetzt die bundesweite Skalierung mit allen vier Betreibern. Das Cleantech-Startup kann nun eigene Bilanzkreise bewirtschaften, die die Grundlage für den Betrieb des virtuellen Kraftwerks, Tarife wie Dynamic Pulse und weitere Produkte rund um den Energiemarkt, wie etwa dem Intraday-Handel, sind. Mehr als 10.000 Systeme sind bereits mit der Heartbeat-Plattform von 1Komma5° verbunden und können so in einem eigenen Bilanzkreis direkt mit dem Strommarkt verbunden werden.

”Der Betrieb eines eigenen Bilanzkreismanagements schafft eine Vielzahl neuer Möglichkeiten, die Position von 1Komma5° als ganzheitlichstes Energieunternehmen zu manifestieren. Wir sind ein Energieversorger, der den Verbrauch optimiert, Smart Meter ausrollt und dynamische Tarife mit Preisgarantien anbietet. Darüber hinaus verkaufen, installieren und warten wir die notwendigen Hardware-Produkte als One-Stop-Shop ⎼ das kann kein Wettbewerber bieten”, sagt Jannik Schall, Mitgründer und CPO von 1Komma5°.

