Photovoltaik-Mieterstrom: Solaredge investiert in Ampeers Energy

Durch die Partnerschaft mit Ampeers Energy will Solaredge von den gesetzlichen Änderungen bei den Mieterstrommodellen in Deutschland profitieren und die Dekarbonisierung der Wohnungswirtschaft beschleunigen.

Solaredge Technologies investiert in das Software- und Beratungsunternehmen Ampeers Energy. Ampeers ist ein in Deutschland ansässiges Start-up, das Lösungen zur Dekarbonisierung ganzer Portfolios von Mehrfamilienhäusern entwickelt und umsetzt. Das Unternehmen bedient ein breites Spektrum von Immobilienunternehmen in Deutschland und Österreich.

Die Partnerschaft soll die Photovoltaik- und Smart-Energy-Technologien von Solaredge mit der Ampeers-Plattform zusammenbringen. Sie zielt darauf ab, Technologie, Software und Dienstleistungen zu verzahnen und der Immobilienwirtschaft neue ganzheitliche Energielösungen anzubieten. Das umfasst die Planung, die Umsetzung und Finanzierungsoptionen für Photovoltaik- und Stromspeicherung, Mieterstrom-Abrechnungslösungen, E-Auto-Ladeinfrastruktur und neue Heiztechnologien.

Die Lösungen sollen Vermieter:innen und Mieter:innen die wirtschaftlichen Vorteile einer schnellen und einfachen Solarstromerzeugung bieten. Laut Solaredge spielen Eigenschaften der firmeneigenen Solartechnologie wie integrierte Sicherheitsfunktionen, maximierter Energieertrag, flexibles Anlagendesign und reduzierte Betriebs- und Wartungskosten eine Schlüsselrolle für Mehrfamilienhäuser, die in der Regel nur über begrenzte Dachflächen und -zugänge verfügen.

Technologie von Solaredge mit Software von Ampeers Energy kombinieren

„Im Mittelpunkt dieser Zusammenarbeit steht ein ganzheitlicher Ansatz, der Technologie, Software und Dienstleistungen kombiniert“, sagt Karsten Schmidt, CEO und Mitbegründer von Ampeers Energy. „Wir konzentrieren uns darauf, Wohnportfolios mit einer skalierbaren PV-Mieterstromlösung, eingebettet in eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie, auszustatten. Dieses Angebot aus einer Hand vereinfacht den Prozess für Wohnungsunternehmen, schnell und kostengünstig auf eine klimafreundliche Energieversorgung umzustellen.“

Die Investition von Solaredge und die Partnerschaft mit Ampeers sei ein strategischer Schritt, der darauf abzielt, von den gesetzlichen Änderungen bei den Mieterstrommodellen in Deutschland zu profitieren. Außerdem böte er die Möglichkeit, den Markt für Mehrfamilienhäuser in ganz Europa zu erschließen. „Mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland lebt in Mehrfamilienhäusern, die meisten von ihnen zur Miete. Verglichen mit Eigenheimbesitzern hatten sie bislang kaum die Möglichkeit, eigenen auf dem Dach produzierten sauberen Solarstrom zu nutzen“, sagt Solaredge-CEO Zvi Lando. „Indem wir gemeinsam mit Ampeers ganzheitliche und intelligente Energielösungen für Immobilienunternehmen anbieten, tragen wir dazu bei, mehr Menschen im ganzen Land Zugang zu den klimaschützenden und wirtschaftlichen Vorteilen der Solarenergie zu ermöglichen.“

Dabei unterliegt die Investition üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2024 abgeschlossen sein.

Quelle: Solaredge | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH