Greencells erwirbt 127-MW-Solarportfolio von Stark Energie

Der EPC-Dienstleister Greencells Group übernimmt ein 127 MW großes Solarportfolio in Deutschland vom britischen Projektentwickler Stark Energie.

Die Greencells Group hat von Stark Energie, einem internationalen Projektentwickler für Solaranlagen, ein Photovoltaik-Portfolio von spätphasigen Entwicklungsprojekten in Deutschland erworben. Das Solarportfolio besteht aus drei Einzelprojekten, die Stark Energie bis zur Baureife entwickeln wird. Stark Energie ist Teil der britischen Stark Energy Gruppe, die seit 2019 im Bereich der erneuerbaren Energien aktiv ist. Das Unternehmen hat in Großbritannien über 1 GW an Solarprojekten in verschiedene Entwicklungs- und Bauphasen gebracht. In Deutschland hat Stark Energie derzeit Projekte mit einer Leistung von 610 MW in der Entwicklung.

Die Übernahme des Photovoltaik-Portfolios stellt für beide Unternehmen einen Meilenstein dar. Denn diese soll ihre Position auf dem deutschen PV-Markt stärken. Dabei soll die Entwicklungskompetenz von Stark Energie und die Erfahrung der Greencells Group in den Bereichen EPC (Engineering, Procurement and Construction) und O&M (Operations & Maintenance) in Kombination helfen, Solarenergieprojekte zu realisieren.

„Wir freuen uns, Greencells als idealen Partner für unsere Projekte in Deutschland gewonnen zu haben, um auf unserem Erfolg im Vereinigten Königreich aufzubauen und hochwertige Ergebnisse zu liefern. Diese Zusammenarbeit wird sich darauf konzentrieren, unsere gebündelte Expertise zu nutzen, um unsere strategischen Ziele in Deutschland voranzubringen“, sagte Thomas Schindler, Direktor bei Stark Energie.

Die Greencells Group wurde 2009 in Saarbrücken gegründet. Seither hat sie sich von einem kleinen Montageunternehmen zu einem weltweit agierenden Anbieter von EPC- und O&M-Dienstleistungen im Bereich Solarenergie mit einer installierten Leistung von über 3 GW entwickelt. Dabei nutzt das Unternehmen sein technisches Know-how und seine Finanzpartnerschaften, um gemeinsam Projekte für wichtige Akteure der Branche für erneuerbare Energien zu entwickeln.

Stark Energie wurde in Rechtsfragen von Watson Farley & Williams beraten. Capcora fungierte bei dem Geschäft mit dem Solarportfolio als M&A-Berater von Stark Energie.

Quelle: Capcora | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH