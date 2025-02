Neuer tragbarer Stromspeicher mit Photovoltaik-Lademöglichkeit

Die Powerstation HSG-230 von Pearl kann als Stromspeicher beim Camping und zuhause als Backup bei einem Stromausfall dienen. Die Aufladung erfolgt aus dem Stromnetz oder mit einem Photovoltaik-Modul.

Der Online-Elektronikhändler Pearl hat einen neuen tragbaren Stromspeicher mit Photovoltaik-Lademöglichkeit in das Produktspektrum aufgenommen. Die „Revolt Powerstation & Solargenerator HSG-230“ enthält einen LiFePO 4 -Akku mit 230,4 Wh Speicherkapazität und einem integrierten Batteriemanagement-System (BMS) für. Sie verfügt über sieben Anschlüsse für 230 Volt, 12 Volt und USB-Geräte. Nach 2.500 Ladezyklen sollen noch 80 Prozent der ursprünglichen Kapazität vorhanden sein.

Diese kann 300 Watt für haushaltsübliche Geräte ausgeben und liefert Energie für unterwegs und als Backup bei Stromausfällen. Zudem gibt es DC-Ausgänge mit bis zu 120 Watt, USB-C mit PD 60 Watt und einen Solar-Input für die Photovoltaik-Lademöglichkeit vom Stromspeicher mit 40 Watt. Mit dem Stromspeicher können Nutzer:innen mehrere Geräte gleichzeitig laden. Drei USB-A-Anschlüsse und ein USB-C-Anschluss mit Power Delivery versorgen mobile Geräte mit Strom. Zusätzlich stehen zwei 12-Volt-Anschlüsse für weitere Verbraucher zur Verfügung. Die integrierte 230-Volt-Steckdose mit reiner Sinuswelle eignet sich auch für empfindliche elektronische Geräte wie Notebooks.

Das Gerät ist mit einem großen LED-Display und integrierter LED-Leuchte ausgestattet. Der Akku lässt sich über das mitgelieferte Netzteil aufladen. Für den autarken Betrieb kann man die Powerstation auch an ein Photovoltaik-Modul anschließen. Zusätzliche Funktionalität bietet die integrierte LED-Lampe, die in dunkler Umgebung für zuverlässige Beleuchtung sorgt. Drei Modi „volle Helligkeit“, „50 % Helligkeit“ und „SOS-Blinklicht“ ermöglichen den Einsatz in verschiedenen Situationen, wie zur Orientierung oder zur Signalisierung im Notfall.

Quelle: Pearl | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH