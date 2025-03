Weltraum-PV: Italiens Cesi verdreifacht Produktion von Solarzellen

Die italienische Cesi baut die Produktion von 3-Schicht-Zellen für Weltraumanwendungen aus. Die Solarzellen haben eine Effizienz von 30 Prozent und versorgen Satelliten.

Das italienische Ingenieurunternehmen Cesi baut die Produktion von Solarzellen für zivile Weltraumanwendungen kräftig aus. Wie das Unternehmen mitteilte, wird die neue Produktionslinie in Mailand die bisherigen Kapazitäten um 200 Prozent erhöhen. Dafür verdoppelt das Unternehmen die Belegschaft auf 60 Mitarbeitende. Zum Einsatz kommen zudem „fünf neue Verdampfer und ein neuer MOCVD-Reaktor für das kontrollierte Wachstum der fortschrittlichen Halbleiter“. Zum Ausbau der Weltraum-PV-Aktivitäten kündigte die Gesellschaft zudem die Gründung des Geschäftszweiges Cesi Space an.

Die Weltraum-Solarzellen verfügen über drei Schichten aus Indium-Gallium-Phosphid, Indium-Gallium-Arsenid sowie Germanium und erreichen eine Effizienz von 30 Prozent. Sie kommen für die Energieversorgung von Satelliten im Orbit zum Einsatz. Cesi strebt künftig Effizienzen von 35 Prozent an.

Die Investitionen betragen 20 Millionen Euro. Davon stammen mehr als ein Drittel aus dem Programm Space Factory 4.0 der italienischen Raumfahrtagentur (ASI) in Verbindung mit dem National Recovery and Resilience Plan.

Mit über 200.000 Solarzellen, die bereits für mehr als 100 Satelliten produziert wurden, sei CESI ferner einer der weltweit führenden Hersteller von Solarzellen für zivile Raumfahrtanwendungen und der einzige, der vollständig in europäischem Besitz ist. Mehrheitsaktionäre sind die italienischen Energieunternehmen Enel und Terna.

„Bei CESI stehen wir schon immer an vorderster Front bei Innovation im Elektrosektor, testen neue Technologien und entwickeln neues Know-how. Heute expandiert diese Front bis in den Weltraum, und wir sind dort als Hauptakteure vertreten, die Solarzellen von höchster Qualität und Effizienz herstellen“, sagte Nicola Melchiotti, CEO von CESI.

CESI sei seit mehr als 30 Jahren in der Forschung und Entwicklung der Raumfahrttechnologie tätig und habe sowohl unabhängig als auch in Zusammenarbeit mit der Italienischen und der Europäischen Raumfahrtagentur erhebliche Investitionen getätigt. So habe die Gruppe zu Missionen zum Merkur, Mars und Jupiter beigetragen.

Quelle: Cesi | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH