Neues Photovoltaik-Modul für Tracker von Gridparity

Das neue bifaciale PV-Modul von Gridparity mit 650 Watt Leistung ist vor allem für hofnahe Agri-PV-Anlagen gedacht.

Auf der diesjährigen Intersolar Europe in München hat die Gridparity AG ein neues Photovoltaik-Modul für die Agri-PV vorgestellt. Das neue bifaciale PV-Modul ist für Tracker gedacht. Es weist laut Hersteller einen Wirkungsgrad von 24 % auf und hat eine Leistung von 650 Watt. Dank einer hohen Flächenleistung soll das neue PV-Modul den Einsatz kompakterer 1P-Tracker-Anlagen ermöglichen und den Flächenbedarf für eine typische 1-MW-Anlage deutlich reduzieren.

Das PV-Modul besteht aus 144 Zellen, die mit der Composite-Finger-Technologie verbunden sind. Diese Technologie nutzt spezielle Verbindungen aus leitfähigen Materialien, die den elektrischen Widerstand innerhalb der Zellen senken und damit Wirkungsgradverluste minimieren sollen. Dies soll zu höheren Erträgen auch bei Teilverschattungen führen. Zudem sollen die Photovoltaik-Module einen geringen Leistungsverlust bei hohen Temperaturen aufweisen.

Die bifaciale Rückseite des PV-Moduls soll in Kombination mit einachsigen Trackersystemen erhebliche Zusatzerträge über den Tagesverlauf hinweg erzielen. Das macht laut Gridparity das neue Photovoltaik-Modul besonders für landwirtschaftliche Betriebe attraktiv, die zunehmend Interesse an hofnahen 1-MW-Agri-PV-Projekten zeigen. Das zeigte sich laut Unternehmen auch auf der Messe Intersolar. Dort hatte Gridparity einen Messestand aufgebaut, der speziell dem Thema Agri-PV gewidmet war und an diesem verzeichnete das Unternehmen zahlreiche Anfragen für hofnahe 1-MW-Anlagen. Das Unternehmen hatte zur Messe auch das Jahrbuch AgriPV mitgebracht.

Quelle: Gridparity | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH