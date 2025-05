Balkonkraftwerke von Sunniva, Solarway und Anker Solix sind die meist nachgefragten Modelle auf dem Preisvergleichsportal Idealo. Die aktuelle Nachfrage bei Idealo reicht aber nicht an das Rekordjahr 2023 heran.

Myhomebook, Do-it-yourself-Portal für Haus und Garten, hat in Kooperation mit dem Preisvergleichsportal Idealo untersucht, welche Balkonkraftwerke im April 2025 besonders gefragt waren. An der Spitze des Rankings steht demnach ein 850 Watt Komplettset von Sunniva mit zwei 425-Watt-Modulen und einem 800-Watt-Wechselrichter. Auch leistungsstärkere Anlagen wie das 2000-Watt-System von Solarway oder erweiterbare Systeme mit Speicher wie das AC Set von Anker Solix gehören zu den meistgefragten Geräten. Die Top-Marken im Ranking: Sunniva, Solarway und Anker. Die Top-10-Liste der Balkonkraftwerke basiert auf Nachfragedaten von Idealo.

„Ein Blick auf unsere Daten verrät: 2023 war das bisherige Rekordjahr bei der Nachfrage nach Balkonkraftwerken. Auch wenn das aktuelle Niveau noch nicht ganz daran anknüpft, verzeichnen wir im April 2025 ein Plus von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat – und sogar 719 Prozent mehr als im April 2022“, sagt Florian Kriegel, Preisexperte bei Idealo. Laut Bundesnetzagentur gingen im April 2025 deutschlandweit knapp 46.000 neue Balkonsolaranlagen in Betrieb. Im Vormonat waren es knapp 45.000.

Balkonkraftwerke können je nach Ausrichtung und Solarmodulanzahl genug Strom pro Jahr erzeugen, um einen wesentlichen Teil der Grundlast in einem Zwei-Personen-Haushalt zu decken. „Ein Standardsolarmodul mit 400 Watt liefert bei idealer Südausrichtung etwa 280 Kilowattstunden Strom jährlich“, erläutert Tobias Ptok, Photovoltaik-Experte bei der Verbraucherzentrale NRW. Somit deckt das den Jahresverbrauch eines Kühlschranks und einer Spülmaschine ab. Zudem leisten Steckersolargeräte neben der Stromersparnis auch einen Beitrag zum Klimaschutz: „Ein Mini-Solarsystem spart in 20 Jahren rund 2,5 Tonnen CO₂ ein“, so Ptok.

Die kleinen Steckersolargeräte lassen sich ohne großen Aufwand montieren, beispielsweise an der Balkonbrüstung, im Garten oder auf der Terrasse. Der erzeugte Strom wird über eine Steckdose in den Haushaltsstromkreis eingespeist. Die Anmeldung im Marktstammdatenregister kann man unkompliziert selbst erledigen. Zudem gilt seit Oktober 2024: Vermieter:innen oder Wohnungseigentümergemeinschaften dürfen die Installation nur noch aus triftigen Gründen ablehnen.

Quelle: Myhomebook | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH