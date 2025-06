Meyer Burger beantragt Insolvenz für deutsche Gesellschaften

Die deutschen Gesellschaften der Meyer Burger sind in der Insolvenz. Das betifft die Solarzellenfabrik in Thalheim sowie die Technologieentwicklung in Hohenstein-Ernstthal.

Die beiden deutschen Produktionsgesellschaften der Schweizer Meyer Burger Technologie AG sind in der Insolvenz. Wie das Unternehmen mitteilte, haben die Meyer Burger (Industries) GmbH in Thalheim und die Meyer Burger (Germany) GmbH in Hohenstein-Ernstthal jeweils Insolvenzverfahren beantragt.

Im Rahmen der laufenden Sanierungsverhandlungen habe das Unternehmen intensiv um einen Erhalt der Standorte gerungen. Das Unternehmen hatte über Monate nach einem Investor gesucht. Diese Bemühungen haben aber zu keinem Erfolg geführt und sollen nun im Rahmen der Verfahren gemeinsam mit einem gerichtlich zu bestellenden vorläufigen Insolvenzverwalter ihre Fortsetzung finden. Die Tochtergesellschaft Meyer Burger (Switzerland) AG mit etwa 60 Mitarbeitenden in Thun ist nicht Teil der Insolvenz und soll bestehen bleiben. Auch die Meyer Burger (Americas) Ltd., die alle Mitarbeitenden am 29. Mai 2025 entlassen hat, soll als Firma bestehen bleiben.

In der Solarzellenfertigung Meyer Burger Industries in Thalheim (Stadt Bitterfeld-Wolfen) sind 331 Mitarbeitende beschäftigt. Bei Meyer Burger Germany in Hohenstein-Ernstthal sind 289 Mitarbeitende im Maschinenbau und in der Technologieentwicklung beschäftigt.

Vor dem Hintergrund der weiterlaufenden Finanzierungsgespräche zur Restrukturierung beantragt Meyer Burger eine Fristverlängerung zur Vorlage der Geschäftszahlen 2024. Die bisherige Frist läuft am heutigen 31. Mai 2025 ab.

